И месть его была страшна: как Самюэль Это’О из надежды Реала превратился в его кошмар

Мальчик лет 13-ти легко обыгрывал одного соперника за другим, вколачивая голы в импровизированные ворота из двух палок.

Вокруг тысячами убогих халуп раскинулась Дуала - крупнейший порт Камеруна, про который Филиппо Риччи из Gazzetta dello Sport напишет, мол, насилие и нищета здесь сбивают с ног, а дружелюбием даже не пахнет.

Мальчик - плоть от плоти города; он не ноет, когда бьют, и сам лезет в каждый стык. Только так можно заработать уважение, выжить. На родителей ему рассчитывать не приходится. Отца недавно сократили из бухгалтерии, и он пьет в каком-то баре. Мать по ночам ходит в порт, чтобы купить подешевле свежий улов - не для еды, а чтоб перепродать подороже.

Футбол в семье не любят и не одобряют посещения открытой французами спортшколы. Чтоб заниматься там, мальчику приходится убегать из дома.

В тот вечер он был особенно хорош и чувствовал это. Все удавалось - финты, удары, пасы. И так совпало, что его отец выпивал с друзьями в баре прямо напротив их поля.

"Мои родители раньше и не видели, как я играю. В тот вечер папа впервые посмотрел воочию. Когда он пришел домой, то сказал, что у меня талант, и что он поговорит с мамой про это. С тех пор мне больше не приходилось тайком сбегать из дома на тренировки", - скажет мальчик в интервью FIFA, когда ему будет уже под 40.

Да, именно так все начиналось.

***

Прогресс мальчика бросался в глаза и тренерам, так что в "Каджи Спортс" - академии, где он занимался - решили рискнуть.

В 1995 году паренька повезли во Францию показать тамошним клубам. Ему было всего 14, но Сэмми работал с 17-летними и даже не выглядел безнадежно. Впрочем, "ПСЖ" тянул резину; медлили с ответом и в "Гавре". Между тем, виза истекала, и пришлось ехать домой.

Вернувшись с Елисейских полей в трущобы Дуалы, мальчик уже не был прежним. Родителям он с порога объявил:

"Каждый день буду пахать по-черному, чтобы жить, как белый".

Результаты не заставили себя ждать. В 1996 году юного таланта заметили на турнире в Кот-д’Ивуаре скауты мадридского "Реала" и почти сразу подписали контракт.

Спецы убеждали Лоренсо Санса, что перед ним, возможно, самый одаренный африканец со времен Эйсебио, но, кажется, тому было плевать. Мадрид хотел немедленного результата, и ради него менял тренеров, как перчатки. Вальдано, Арсенио, Капелло, Хайнкес, Камачо, Хиддинк, Тошак, Дель Боске - и это за 4 года! Как они вообще выиграли ЛЧ?

Мальчика, тем временем, отправили в "Кастилью", где он пахал как проклятый, видит бог, да только через год дубль "Реала" вылетел в третий дивизион, а там нельзя использовать игроков не из ЕС. Сэмми едва стукнуло 16, и про основу речь не шла. Значит, аренда.

Он поехал на другой конец Мадрида - в Леганес. 28 матчей и 3 гола в Сегунде - хороший сезон для тинэйджера, и в "Реале" даже как будто заинтересовались, оставив на полгода в первой команде. Мираж, однако, быстро развеялся. Полгода на банке; затем опять аренда - теперь в "Эспаньол", где его ждала та же банка. Обидно!

И плевать, что в основе Мадрида Рауль и Морьентес на двоих забили 29 раз в Примере; плевать, что "Реал" шел ко второй за три года Лиге чемпионов; плевать на Флорентино Переса, который из каждого утюга обещал некую "галактическую" суперкоманду.

Мальчик не сомневался в себе и в январе 2000 года потребовал трансфер.

***

"Мальорка" обратилась первой с рекордными для клуба 4,5 млн евро, но тут боссы "Реала" как будто сами испугались того, что творят.

Samuel Eto'o when he was at Mallorca pic.twitter.com/xA2Xes9AUU — Classic Football Shirts (@classicshirts) December 3, 2021

Несмотря на недовольство агента, они вписали в договор опцию обратного выкупа. Неужели в самом деле верили, что она поможет?

"Когда я играл за "Кастилью", меня никто не уважал. Даже мои партнеры не поздравляли меня с голами, а забивал я много. Я хотел денег, славы; хотел, чтобы меня узнавали. И я всегда все делал хорошо. Не понимаю, что пошло не так. В Мадриде в меня верили только Фабио Капелло и Итало Гальбьятти", - даже закончив карьеру мальчик, давно превратившийся в мужчину, сохранил обиду на Королевский клуб.

Ну, а для "Мальорки" та сделка - часть легенды. Ее тогдашний новичок все еще владеет особняком в Пальме; когда приезжает, ему даже разрешают посидеть на скамейке запасных. Местная группа La Granja написала в его честь песню - трибуны знают слова наизусть.

Главное в этом хите - голы Мадриду. В сезоне-2002/03 Сэмми согнал на нем всю злость. Он забил после стандарта дома, но "Галактикос" встрепенулись и торжествовали - 5:1.

Это они зря! На "Сантьяго Бернабеу" уже "Мальорка" втоптала соперника в грязь с тем же счетом. Легкость, с которой экс-запасной "Реала" оббежал Роберто Карлоса прямо в штрафной, шокировала прессу.

Samuel Eto'o RCD Mallorca goals against Real Madrid



La Liga

2002/2003 Mallorca 1-5 Madrid

2002/2003 R Madrid 1-5 Mallorca

2003/2004 R Madrid 2-3 Mallorca



Copa Del Rey

2002/2003 Mallorca 4-0 R Madrid



SuperCopa

2003/2004 Mallorca 2-1 R. Madridpic.twitter.com/TcQlzUGfS5 — AfricaFootballClassics (@AfricaClassic) April 2, 2020

Кубковый четвертьфинал подлил масла в огонь. Камерунец уничтожил защиту "Реала" в одиночку - 4:0. Пересмотрите внимательно его второй мяч; за несколько секунд он оставил в дураках сразу четверых оборонцев и Касильяса. Бенефис!

После такого "Мальорка" просто не могла отдать кому-то Кубок, и в финале "Рекреативо" был повержен почти без боя - 3:0. Камерунец опять оформил дубль, а еще заплатил 30 тысяч евро на "выпивку и паэлью" для всех фанов "Киновари", поехавших с командой на финал. Это была большая взаимная любовь:

"Победа в Кубке с "Мальоркой" - мое величайшее достижение. Я серьезно. Для маленького клуба сделать такое невероятно сложно. В Пальме я и сейчас чувствую себя, будто в семье. До сих пор, приходя в супермаркет, продавщицы мне улыбаются и спрашивают: "Эй, негрито, расскажи, как жизнь!"

***

Еще один сезон в "Мальорке" - и еще один гол "Реалу". На сей раз, в Суперкубке, который островитяне, однако, проиграли.

Mallorca have unveiled this incredible mural of Samuel Eto'o outside of their stadium pic.twitter.com/FVS2ZPBUP5 — ESPN FC (@ESPNFC) January 5, 2022

Между тем, в Ла Лиге дела у новоявленной звезды шли прекрасно - 17 голов в 32 матчах - и "Реал" обратился насчет обратного выкупа. К тому времени странную фамилию камерунца уже запомнили все, хоть немного интересующиеся футболом - Это’О. Самюэль Это’О.

Его ответ Мадриду читался уже по тому, как яростно он праздновал каждый гол бывшему клубу. У "Реала" была опция, но как ее использовать? В цепях везти что ли?

Это’О, однако, и этого показалось мало, так что летом 2004-го он перешел в "Барселону", где продолжил свою личную вендетту в компании праймового Роналдиньо и начинающего Месси. По прибытии на "Камп Ноу" он сказал то же, что и юношей, вернувшись из Парижа:

"Обещаю пахать, как черный, чтобы жить, как белый".

В первом же сезоне-2004/05 он забьет "Реалу" в обоих матчах Ла Лиги, а "Барса" на финише привезет конкуренту 4 очка.

Второй год - пик Роналдиньо, устроившего на "Сантьяго Бернабеу" шоу, после которого даже фанаты "Сливочных" аплодировали стоя. Но начал тот разгром не Ронни, а он, Это’О - оттер от мяча Месси и "пыром" пробил мимо Касильяса. Ему никто не рукоплескал - только свистели. А он показывал на эмблему "Барсы", целовал ее и упивался моментом:

"Madrid, cabron, saluda al campeon!"

Нецензурная кричалка в исполнении Это’О так разозлила Мадрид и Ла Лигу, что ему даже пришлось извиняться. Жоан Лапорта, конечно, же, вступился за свою звезду:

"Я не думаю, что у него были особо злые намерения. Да, это плохо, но его слова надо воспринимать в контексте времени и места. Команда победила, все пребывали в эйфории".

Та история напомнила скандал с Луишем Фигу, который во время празднования чемпионства-99 кричал с балкона: "Плачь, "Реал", и приветствуй чемпионов!" Кончилось тем, что спустя неполный год португалец сам подписался на "Бернабеу".

***

Это’О, конечно, не пошел его стопами - с него Мадрида хватило по самое горло.

Лучшие годы он отдал "Барсе"; выиграл с ней все, забил 130 голов. Ему дико не повезло, что к рулю сине-гранатовых в 2008-м пришел Пеп Гвардиола.

Так бы, наверное, Сэмми доиграл на "Камп Ноу" до спортивной старости, как Хави, Иньеста, Месси и другие из того состава. Он заслуживал этого, никаких сомнений, но тут Пепу пришла в голову фальшивая девятка, и он посреди ночи позвонил Лео, чтобы это обсудить…

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sampics/Corbis

В общем, пришлось Сэмми ехать в "Интер", а оттуда начинать еще одну вендетту - на сей раз, против Пепа и его "Барселоны". И снова успешно! Новая позиция на правом фланге полузащиты, голы Милито, передачи Майкона, гениальный Станкович в центре, великий и ужасный Моуриньо на скамейке - эх, было время!

Впрочем, это уже совсем другая история.