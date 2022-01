И месть его была страшна: как Самюэль Это’О из надежды Реала превратился в его кошмар

Мальчик лет 13-ти легко обыгрывал одного соперника за другим, вколачивая голы в импровизированные ворота из двух палок.

Вокруг тысячами убогих халуп раскинулась Дуала - крупнейший порт Камеруна, про который Филиппо Риччи из Gazzetta dello Sport напишет, мол, насилие и нищета здесь сбивают с ног, а дружелюбием даже не пахнет.

Мальчик - плоть от плоти города; он не ноет, когда бьют, и сам лезет в каждый стык. Только так можно заработать уважение, выжить. На родителей ему рассчитывать не приходится. Отца недавно сократили из бухгалтерии, и он пьет в каком-то баре. Мать по ночам ходит в порт, чтобы купить подешевле свежий улов - не для еды, а чтоб перепродать подороже.

Футбол в семье не любят и не одобряют посещения открытой французами спортшколы. Чтоб заниматься там, мальчику приходится убегать из дома.

В тот вечер он был особенно хорош и чувствовал это. Все удавалось - финты, удары, пасы. И так совпало, что его отец выпивал с друзьями в баре прямо напротив их поля.

Да, именно так все начиналось.

***

Прогресс мальчика бросался в глаза и тренерам, так что в "Каджи Спортс" - академии, где он занимался - решили рискнуть.

В 1995 году паренька повезли во Францию показать тамошним клубам. Ему было всего 14, но Сэмми работал с 17-летними и даже не выглядел безнадежно. Впрочем, "ПСЖ" тянул резину; медлили с ответом и в "Гавре". Между тем, виза истекала, и пришлось ехать домой.

Вернувшись с Елисейских полей в трущобы Дуалы, мальчик уже не был прежним. Родителям он с порога объявил:

Результаты не заставили себя ждать. В 1996 году юного таланта заметили на турнире в Кот-д’Ивуаре скауты мадридского "Реала" и почти сразу подписали контракт.

Спецы убеждали Лоренсо Санса, что перед ним, возможно, самый одаренный африканец со времен Эйсебио, но, кажется, тому было плевать. Мадрид хотел немедленного результата, и ради него менял тренеров, как перчатки. Вальдано, Арсенио, Капелло, Хайнкес, Камачо, Хиддинк, Тошак, Дель Боске - и это за 4 года! Как они вообще выиграли ЛЧ?

Мальчика, тем временем, отправили в "Кастилью", где он пахал как проклятый, видит бог, да только через год дубль "Реала" вылетел в третий дивизион, а там нельзя использовать игроков не из ЕС. Сэмми едва стукнуло 16, и про основу речь не шла. Значит, аренда.

Он поехал на другой конец Мадрида - в Леганес. 28 матчей и 3 гола в Сегунде - хороший сезон для тинэйджера, и в "Реале" даже как будто заинтересовались, оставив на полгода в первой команде. Мираж, однако, быстро развеялся. Полгода на банке; затем опять аренда - теперь в "Эспаньол", где его ждала та же банка. Обидно!

И плевать, что в основе Мадрида Рауль и Морьентес на двоих забили 29 раз в Примере; плевать, что "Реал" шел ко второй за три года Лиге чемпионов; плевать на Флорентино Переса, который из каждого утюга обещал некую "галактическую" суперкоманду.

Мальчик не сомневался в себе и в январе 2000 года потребовал трансфер.

***

"Мальорка" обратилась первой с рекордными для клуба 4,5 млн евро, но тут боссы "Реала" как будто сами испугались того, что творят.

Несмотря на недовольство агента, они вписали в договор опцию обратного выкупа. Неужели в самом деле верили, что она поможет?

Ну, а для "Мальорки" та сделка - часть легенды. Ее тогдашний новичок все еще владеет особняком в Пальме; когда приезжает, ему даже разрешают посидеть на скамейке запасных. Местная группа La Granja написала в его честь песню - трибуны знают слова наизусть.

Главное в этом хите - голы Мадриду. В сезоне-2002/03 Сэмми согнал на нем всю злость. Он забил после стандарта дома, но "Галактикос" встрепенулись и торжествовали - 5:1.

Это они зря! На "Сантьяго Бернабеу" уже "Мальорка" втоптала соперника в грязь с тем же счетом. Легкость, с которой экс-запасной "Реала" оббежал Роберто Карлоса прямо в штрафной, шокировала прессу.

Кубковый четвертьфинал подлил масла в огонь. Камерунец уничтожил защиту "Реала" в одиночку - 4:0. Пересмотрите внимательно его второй мяч; за несколько секунд он оставил в дураках сразу четверых оборонцев и Касильяса. Бенефис!

После такого "Мальорка" просто не могла отдать кому-то Кубок, и в финале "Рекреативо" был повержен почти без боя - 3:0. Камерунец опять оформил дубль, а еще заплатил 30 тысяч евро на "выпивку и паэлью" для всех фанов "Киновари", поехавших с командой на финал. Это была большая взаимная любовь:

***

Еще один сезон в "Мальорке" - и еще один гол "Реалу". На сей раз, в Суперкубке, который островитяне, однако, проиграли.

