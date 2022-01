Барселона дала сутки Дембеле на решение по продлению контракта

"Барселона" выставила полузащитнику Усману Дембеле ультиматум: если он не ответит на предложение контракта в ближайшие часы, оно будет отозвано, сообщает журналист As Хави Мигела. Самого игрока отстранят от команды.

No habra mas plazos para Dembele. La razon es que el club necesita reducir o liberar su ficha para traer un refuerzo. Si no se hace operacion Dembele no se podra fichar este invierno. Ni delantero ni lateral izquierdo. Por eso, el plazo acaba 20 enero. No hay mas dias extra