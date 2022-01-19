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Барселона дала сутки Дембеле на решение по продлению контракта

Испания
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Клубу необходимо срочно разгрузить зарплатную ведомость

Барселона дала сутки Дембеле на решение по продлению контракта

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" выставила полузащитнику Усману Дембеле ультиматум: если он не ответит на предложение контракта в ближайшие часы, оно будет отозвано, сообщает журналист As Хави Мигела. Самого игрока отстранят от команды.

Сообщается, что возможен вариант, при котором разбирательство продолжится в суде.

"Пути назад нет. Решение принято", – гласят источники в каталонском клубе.

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"Барселона" уже использовала сообщение об отстранении игрока в 2002 году, когда направила его Ривалдо. Использование такого сообщения позволило клубу сэкономить 6,6 млн евро на зарплате.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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