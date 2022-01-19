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Барселона дала сутки Дембеле на решение по продлению контракта
Клубу необходимо срочно разгрузить зарплатную ведомость
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" выставила полузащитнику Усману Дембеле ультиматум: если он не ответит на предложение контракта в ближайшие часы, оно будет отозвано, сообщает журналист As Хави Мигела. Самого игрока отстранят от команды.
No habra mas plazos para Dembele. La razon es que el club necesita reducir o liberar su ficha para traer un refuerzo. Si no se hace operacion Dembele no se podra fichar este invierno. Ni delantero ni lateral izquierdo. Por eso, el plazo acaba 20 enero. No hay mas dias extra— Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) January 19, 2022
Сообщается, что возможен вариант, при котором разбирательство продолжится в суде.
"Пути назад нет. Решение принято", – гласят источники в каталонском клубе.
"Барселона" уже использовала сообщение об отстранении игрока в 2002 году, когда направила его Ривалдо. Использование такого сообщения позволило клубу сэкономить 6,6 млн евро на зарплате.
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