  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кубок короля. Реал Сосьедад - Атлетико 2:0. Может, Симеоне пора на выход?
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок короля. Реал Сосьедад - Атлетико 2:0. Может, Симеоне пора на выход?

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Чемпион в свободном падении

Кубок короля. Реал Сосьедад - Атлетико 2:0. Может, Симеоне пора на выход?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После проигрыша "Атлетику" в полуфинале Суперкубка "Матрасники" вылетели и из Кубка короля, показав все ту же невнятную, инертную игру.

Сегодня на "Аноэте", по большому счету, играла только одна команда. Еще до перерыва баски создали три стопроцентных момента против одного у "Атлетико". И кто тут чемпион?

Ариц Элустондо чудом промахнулся с нескольких метров после зрячего навеса Оярсабаля; покрасившийся в блондина Аднан Янузай дважды расстреливал ворота - сперва попал в защитника, затем - в штангу.

"Матрасники" ответили на это единственной осмысленной атакой за тайм - Карраско обыграл Сальдуа и в борьбе пробил в штангу. Феликс, де Пауль, Корреа больше имитировали футбол, чем в него играли.

Расплата наступила уже вскоре. Фелипе и Эрмосо - два огромных центрбека "Атлетико" - проиграли верх Аднану Янузаю, позволив тому отличиться головой с нескольких метров.

После перерыва Фелипе еще и мяч потерял, выведя на ворота Серлота - конечно, норвежец не промахнулся.

В 30 матчах текущего сезона "Атлетико" пропустил 36 голов - на один меньше, чем в 48 играх предыдущего. Отсюда и шестое поражение в 10 последних матчах. Диего Симеоне - догматик; и его главная догма - крепкий тыл. А он взял и развалился - как тут побеждать?

Об отставке, казалось бы, вечного аргентинского тренера говорят все громче, и поделом - есть ощущение, что "Атлетико" пребывает в свободном падении. За весь второй тайм на "Аноэте" "Матрасники" напомнили о себе единственный раз, когда Матеус Кунья проиграл дуэль Ремиро. В то же время у "Ла Реала" убойные шансы загубили Янузай, Серлот и Мерино. Как говорили в известном фильме, это уже не кризис, это… ну, вы поняли.

1/8 финала Кубка короля. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 2:0

Голы: Янузай, 33, Серлот, 47

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа, Элустондо, Ле Норманн, Муньос (Рико, 63)- Янузай (Субельдия, 86), Гевара (Субименди, 78), Мерино, Оярсабаль - Давид Сильва (Рафинья, 63), Серлот (Порту, 86)

"Атлетико": Облак - Врсалько, Фелипе, Эрмосо, Ренан Лоди (Лемар, 55) - Корреа (Матеус Кунья, 55), де Пауль (Серрано, 78), Эррера, Коке (Суарес, 55), Карраско (Мартин, 78) - Феликс

Предупреждения: Муньос, 28, Давид Сильва, 59 - Эрмосо, 31, Фелипе, 39, Матеус Кунья, 90+1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...