Кубок короля. Реал Сосьедад - Атлетико 2:0. Может, Симеоне пора на выход?

После проигрыша "Атлетику" в полуфинале Суперкубка "Матрасники" вылетели и из Кубка короля, показав все ту же невнятную, инертную игру.

Сегодня на "Аноэте", по большому счету, играла только одна команда. Еще до перерыва баски создали три стопроцентных момента против одного у "Атлетико". И кто тут чемпион?

Ариц Элустондо чудом промахнулся с нескольких метров после зрячего навеса Оярсабаля; покрасившийся в блондина Аднан Янузай дважды расстреливал ворота - сперва попал в защитника, затем - в штангу.

"Матрасники" ответили на это единственной осмысленной атакой за тайм - Карраско обыграл Сальдуа и в борьбе пробил в штангу. Феликс, де Пауль, Корреа больше имитировали футбол, чем в него играли.

Adiós al Colchonero en Copa del Rey



Atlético de Madrid fue eliminado en 8vos de final por la Real Sociedad, 2-0. Adnan Januzaj y Alexander Sorloth anotaron los goles.



El equipo de Diego Simeone suma su 3er partido sin ganar por todas las competiciones (2 derrotas, 1 empate). pic.twitter.com/lXjKMLRO9q — Idioma Fútbol (@idiomafut) January 19, 2022

Расплата наступила уже вскоре. Фелипе и Эрмосо - два огромных центрбека "Атлетико" - проиграли верх Аднану Янузаю, позволив тому отличиться головой с нескольких метров.

После перерыва Фелипе еще и мяч потерял, выведя на ворота Серлота - конечно, норвежец не промахнулся.

В 30 матчах текущего сезона "Атлетико" пропустил 36 голов - на один меньше, чем в 48 играх предыдущего. Отсюда и шестое поражение в 10 последних матчах. Диего Симеоне - догматик; и его главная догма - крепкий тыл. А он взял и развалился - как тут побеждать?

Son unos hijos de puta empezando por cerezo, yendo por Simeone y terminando en jugadores como koke.

Justo con la camiseta de los 75 aniversario. Con nuestro verdadero escudo van y pierden de manera asquerosa.

Largo todos hijos de puta pic.twitter.com/5dcrq9o9pp — Soldado LDU (@soldadoldu) January 19, 2022

Об отставке, казалось бы, вечного аргентинского тренера говорят все громче, и поделом - есть ощущение, что "Атлетико" пребывает в свободном падении. За весь второй тайм на "Аноэте" "Матрасники" напомнили о себе единственный раз, когда Матеус Кунья проиграл дуэль Ремиро. В то же время у "Ла Реала" убойные шансы загубили Янузай, Серлот и Мерино. Как говорили в известном фильме, это уже не кризис, это… ну, вы поняли.

1/8 финала Кубка короля. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 2:0

Голы: Янузай, 33, Серлот, 47

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа, Элустондо, Ле Норманн, Муньос (Рико, 63)- Янузай (Субельдия, 86), Гевара (Субименди, 78), Мерино, Оярсабаль - Давид Сильва (Рафинья, 63), Серлот (Порту, 86)

"Атлетико": Облак - Врсалько, Фелипе, Эрмосо, Ренан Лоди (Лемар, 55) - Корреа (Матеус Кунья, 55), де Пауль (Серрано, 78), Эррера, Коке (Суарес, 55), Карраско (Мартин, 78) - Феликс

Предупреждения: Муньос, 28, Давид Сильва, 59 - Эрмосо, 31, Фелипе, 39, Матеус Кунья, 90+1