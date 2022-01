Примера. Валенсия подсобила Реалу, ренессанс Сельты продолжается

У "Сельты" 6-я победа в 10 последних матчах; у "Осасуны" - 4-е поражение в последних 5. В этом плане команды лишь подтвердили свои текущие кондиции.

Пожалуй, все могло пойти иначе, если бы на старте Будимир, замыкая прострел, попал не в перекладину, а в сетку. Этот момент встряхнул "Сельту", она забегала активнее и вскоре уже была впереди.

Капитан "Кельтов" Уго Мальо забил в касание после скидки на линии штрафной; Санти Мина удвоил счет, замкнув прострел с фланга от Аспаса - пожалуй, они сейчас вторая по эффективности пара форвардов в Примере после Бензема и Винисиуса.

Второй тайм уже ничего не значил - одни не хотели, другие не могли. Разве что фолов баски наделали уйму - это еще повезло, что арбитр был лоялен и обошелся без красных.

5.2 - According to the @OptaJose model of expected goals to shots on target conceded (xGoT), @RCCelta's goalkeeper @DituroMatias has prevented the most goals in @LaLigaEN this season (+5.2). The Argentinian has conceded 23 goals in spite of his xGoT indicator is 28.2. Guardian. pic.twitter.com/bjPViNfb2Q