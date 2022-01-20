Примера. Валенсия подсобила Реалу, ренессанс Сельты продолжается

У "Сельты" 6-я победа в 10 последних матчах; у "Осасуны" - 4-е поражение в последних 5. В этом плане команды лишь подтвердили свои текущие кондиции.

Пожалуй, все могло пойти иначе, если бы на старте Будимир, замыкая прострел, попал не в перекладину, а в сетку. Этот момент встряхнул "Сельту", она забегала активнее и вскоре уже была впереди.

Капитан "Кельтов" Уго Мальо забил в касание после скидки на линии штрафной; Санти Мина удвоил счет, замкнув прострел с фланга от Аспаса - пожалуй, они сейчас вторая по эффективности пара форвардов в Примере после Бензема и Винисиуса.

Второй тайм уже ничего не значил - одни не хотели, другие не могли. Разве что фолов баски наделали уйму - это еще повезло, что арбитр был лоялен и обошелся без красных.

5.2 - According to the @OptaJose model of expected goals to shots on target conceded (xGoT), @RCCelta's goalkeeper @DituroMatias has prevented the most goals in @LaLigaEN this season (+5.2). The Argentinian has conceded 23 goals in spite of his xGoT indicator is 28.2. Guardian. pic.twitter.com/bjPViNfb2Q — OptaJose (@OptaJose) January 19, 2022

В таблице у "Сельты" 26 баллов и 12-е место; "Осасуна" же опустилась на 13-е, имея 25 очков. По факту, они совсем рядом, но насколько разнится настроение в двух клубах!

21-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Осасуна" - 2:0

Голы: Мальо, 29, Мина, 38

"Сельта": Дитуро - Мальо, Араухо, Айду, Галан - Бельтран (Йокушлу, 79) - Браис Мендес (Солари, 71), Денис Суарес (Тапиа, 60), Серви (Нолито, 79) - Аспас, Мина (Тиаго Гальярдо, 71)

"Осасуна": Эррера - Видаль, Дуфур, Крус, Коте (Роберто Торрес, 79) - Монкайола, Торро (Авила, 68), Брашанац - Барха (Бенито, 78), Будимир (Кике, 69), Рубен Гарсия (Ману Санчес, 79)

Предупреждения: Галан, 31 - Бенито, 84, Видаль, 90+2

Классный матч - что называется, от ножа. Зрители на "Месталье" должны быть довольны; тренеры "Севильи" - не особо.

Гости быстро открыли счет благодаря очередному привозу от Диахаби - он срезал в свои ворота мяч после прострела. Затем еще был хороший шанс Ракитича и травма Силлессена - все это вкупе могло подкосить "Валенсию", но нет.

Партнеров завел их капитан - Гайя забил из офсайда, классно вешал на Дуро и вообще доминировал на левом фланге.

"Севилья" ответила ударом в штангу от Рафы Мира, но "Валенсия" уже поймала свой ритм и таки сравняла счет - дежурную подачу Гайя замкнул Гонсалу Гедеш.

Перед перерывом команды еще и потасовку устроили - настолько высокое стояло напряжение. Тренерам удалось потушить этот пожар в раздевалках, не то матч превратился бы в побоище. Впрочем, кто знает, может, так было бы даже интереснее?

2 - @gguedesoficial has scored two headed goals in back-to-back #LaLiga games for @valenciacf_en (vs. Real Madrid and Sevilla) after not scoring any in their previous 129 games in the competition. Unusual. pic.twitter.com/6x9bX1Kdzq — OptaJose (@OptaJose) January 19, 2022

На деле второй тайм вышел скудным на моменты - "Валенсия" умно защищалась, "Севилья" безуспешно искала пути к воротам. Ближе всех к цели был новичок "Нервиона" Текатито Корона, но пробил мимо. Не помогло гостям и позднее удаление чрезмерно заряженного Гайя - только второе для него в 224 матчах Ла Лиги.

В таблице у "Валенсии" все по-прежнему - 9-е место и 29 очков. А вот "Севилья" наверняка огорчилась, потеряв шанс приблизиться к "Реалу" на расстояние одной победы - теперь у команды Лопетеги 45 баллов, у "Реала" - 49.

21-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Севилья" - 1:1

Голы: Гедеш, 44 - Диахаби, 7 (автогол)

"Валенсия": Силлессен (Доменек, 18) - Коррея (Маркос Андре, 76), Диахаби, Москера (Тони Лато, 46), Альдерете, Гайя - Фулькье, Гильямон, Муса (Рачич, 85) - Дуро, Гедеш

"Севилья": Хави Диас - Монтьель, Диего Карлос, Рекик, Акунья (Жордан, 46) - Оливер, Фернандо, Ракитич - Окампос, Рафа Мир, Папу Гомес (Корона, 74)

Предупреждения: Гайя, 45+2, Тони Лато, 86 - Акунья, 45+2, Монтьель, 45+4, Оливер, 90+4

Удаление: Гайя, 89