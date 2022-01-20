Финал истории. Хави отстранил звездного вингера Барселоны, директор клуба сообщил о продаже игрока

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле близок к тому, чтобы покинуть раздевалку "сине-гранатовых". Тренер команды Хави Эрнандес решил отстранить французского исполнителя до тех пор, пока 24-летний футболист не примет решение касательно продления контракта с клубом.

В частности, Дембеле уже точно не сыграет в сегодняшнем матче 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика". Директор "Барселоны" Матеу Алемани отметил:

"Предельно понятно, что Дембеле не хочет продолжать работу в "Барселоне". Он не хочет быть частью нашего проекта. Мы сказали Усману, что он должен немедленно уйти. Мы ожидаем, что он будет продан до 31 января".

Barça-Dembélé, it’s over ????



Barcelona director Alemany announces: “It’s clear that Dembélé does NOT want to continue with Barcelona. He doesn’t want to be part of our project”.



“We told Dembélé he has to leave immediately. We expect Ousmane to be sold before Jan 31”. #Dembele pic.twitter.com/0eC61mozCs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2022

В текущей кампании Усман сыграл 11 поединков за "Барселону" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Дембеле перешел в "Барселону" из "Боруссии Д" в 2017 году за 150 миллионов евро. Тем не менее, он не смог раскрыться в Каталонии из-за постоянных травм и не самого профессионального отношения к делу.