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Финал истории. Хави отстранил звездного вингера Барселоны, директор клуба сообщил о продаже игрока

Испания
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(2 голосов)

Теперь он не угроза ни для Бильбао, ни для кого либо еще

Финал истории. Хави отстранил звездного вингера Барселоны, директор клуба сообщил о продаже игрока

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле близок к тому, чтобы покинуть раздевалку "сине-гранатовых". Тренер команды Хави Эрнандес решил отстранить французского исполнителя до тех пор, пока 24-летний футболист не примет решение касательно продления контракта с клубом.

В частности, Дембеле уже точно не сыграет в сегодняшнем матче 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика". Директор "Барселоны" Матеу Алемани отметил:

"Предельно понятно, что Дембеле не хочет продолжать работу в "Барселоне". Он не хочет быть частью нашего проекта. Мы сказали Усману, что он должен немедленно уйти. Мы ожидаем, что он будет продан до 31 января".

В текущей кампании Усман сыграл 11 поединков за "Барселону" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Дембеле перешел в "Барселону" из "Боруссии Д" в 2017 году за 150 миллионов евро. Тем не менее, он не смог раскрыться в Каталонии из-за постоянных травм и не самого профессионального отношения к делу.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Усман Дембеле
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Источник:
ccma.cat

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Комментарии (9)
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Dr. House (Поділля)
20.01.2022 в 13:44
Тут ФКБ на счёт Холланда заикалась...))). А учитывая, что руководство ФКБ аферисты сплошные, то не удивлюсь, что Дембеле они назад Боруссии предложат в обмен на Холанда с рассрочкой на 20 лет))).
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0
0
Acsakal (Kharkiv)
20.01.2022 в 13:37
11 матчів, 1 гол 2 передачі. На рівні Супряги, тільки це "щастя" коштувало 150 лимонів.
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.01.2022 в 13:27
Закажите его! Нет чунга-чангочки - нет проблем!
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0
-3
metall5291 (Kharkiv)
20.01.2022 в 12:48
Такой себе чернокожий французский аналог Коноплянки. Барселоне повезет, если куда-нибудь его сбагрит. А вот тот, кто его купит - купит себе головную боль.
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+5
0
Acsakal (Kharkiv)
20.01.2022 в 13:35
Але гроші Барса втратить у будь-якому випадку, бо 150 млн. за нього і близько ніхто не дасть.
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
20.01.2022 в 13:40
50 млн в самом лучшем случае. Всё-таки, кое-шо этот нигер умеет делать на поле.
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
20.01.2022 в 13:38
Такого отморозка могут позволить себе купить только шейхи или китайцы, у которых денег куры не клюют и их им не жалко.
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0
0
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victor1306 (Мадрид)
20.01.2022 в 12:46
такий "дембеле" є і у стані вершкових.правда тільки якщо Усман балуваний гавн юк і нічого фактично не зробив для команди за свої космічні бабки, то "наш" Гарет в першій половині своєї каденції сам здобув декілька титулів. без сумніву людина-фінал.
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+4
0
Dr. House (Поділля)
20.01.2022 в 12:10
Очередной потешный трансфер ФКБ с большими деньгами на ветер))?
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+5
-1


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