Финал истории. Хави отстранил звездного вингера Барселоны, директор клуба сообщил о продаже игрока

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле близок к тому, чтобы покинуть раздевалку "сине-гранатовых". Тренер команды Хави Эрнандес решил отстранить французского исполнителя до тех пор, пока 24-летний футболист не примет решение касательно продления контракта с клубом.

В частности, Дембеле уже точно не сыграет в сегодняшнем матче 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика". Директор "Барселоны" Матеу Алемани отметил:

Barça-Dembélé, it's over



Barcelona director Alemany announces: “It’s clear that Dembélé does NOT want to continue with Barcelona. He doesn’t want to be part of our project”.



"We told Dembélé he has to leave immediately. We expect Ousmane to be sold before Jan 31". #Dembele