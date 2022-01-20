Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселоне предлагают подписать контракт с форвардом Байера
Ранее футболист играл за Милан
Getty Images / Global Images Ukraine
Услуги нападающего немецкого "Байера" Патрика Шика предложены испанской "Барселоне". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Представители 25-летнего чешского футболиста предложили "Барселоне" подписать контракт с нападающим в январе. Шик стал игроком "Байера" в 2020 году, перейдя из итальянской "Ромы" за € 26,5 млн. В нынешнем сезоне в 16 матчах немецкой Бундеслиги форвард забил 18 голов и отдал 3 голевые передачи. Также он играл в трёх матчах Лиги Европы и одном в Кубке Германии, но там не совершил результативных действий.
Контракт Шика с немецким клубом истекает в 2025 году.
Популярное сейчас
- Защитник Интера забил невероятным ударом на 90+1-й. В овертайме нерадзурри выиграли – ВИДЕО
- Мариуполь возвращает бойцов, Костышин уезжает в Казахстан. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Костышин определился с тренерским штабом в казахстанском клубе
- Кубок короля. Катастрофа в Севилье, Зидан взял пенальти, а Кравец и Милованов вылетели
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО