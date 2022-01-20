Барселоне предлагают подписать контракт с форвардом Байера

Услуги нападающего немецкого "Байера" Патрика Шика предложены испанской "Барселоне". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Представители 25-летнего чешского футболиста предложили "Барселоне" подписать контракт с нападающим в январе. Шик стал игроком "Байера" в 2020 году, перейдя из итальянской "Ромы" за € 26,5 млн. В нынешнем сезоне в 16 матчах немецкой Бундеслиги форвард забил 18 голов и отдал 3 голевые передачи. Также он играл в трёх матчах Лиги Европы и одном в Кубке Германии, но там не совершил результативных действий.

Контракт Шика с немецким клубом истекает в 2025 году.