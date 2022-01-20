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Барселоне предлагают подписать контракт с форвардом Байера

Испания
(1 голосов)

Ранее футболист играл за Милан

Барселоне предлагают подписать контракт с форвардом Байера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Услуги нападающего немецкого "Байера" Патрика Шика предложены испанской "Барселоне". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Представители 25-летнего чешского футболиста предложили "Барселоне" подписать контракт с нападающим в январе. Шик стал игроком "Байера" в 2020 году, перейдя из итальянской "Ромы" за € 26,5 млн. В нынешнем сезоне в 16 матчах немецкой Бундеслиги форвард забил 18 голов и отдал 3 голевые передачи. Также он играл в трёх матчах Лиги Европы и одном в Кубке Германии, но там не совершил результативных действий.

Контракт Шика с немецким клубом истекает в 2025 году.

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В статье: Барселона Байер (Леверкузен) Патрик Шик
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Комментарии (3)
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Барселиниус (землянин)
20.01.2022 в 17:56
Поздно, у нас уже Торрес есть. Супернападающий.
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sasha_lv (Львів)
20.01.2022 в 18:05
І Голанд на підході....
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.01.2022 в 18:29
Плюс Люк Де Йонг, Братвейт...передня лінія повністю укомплектована, куди там Шику... ))))
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