Лунин снова в эпицентре событий. Эльче - Реал. Смотреть онлайн, LIVE видеотрансляция матча

Это Кубок Испании, 1/16-я финала. Андрей Лунин сыграет свой третий официальный поединок в футболке мадридского "Реала" и первый – не против "Алькояно". В этот раз украинский голкипер будет помогать своей команде в борьбе против представителя элиты, хоть и скромного.

Начало матча – 20:00. На нашем сайте вы найдете текстовую (ТУТ >>>) и аудио (ТУТ >>>) трансляции, здесь же предлагаем смотреть прямой видеоэфир. Сигнал представлен сервисом MEGOGO.

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