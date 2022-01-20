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Лунин снова в эпицентре событий. Эльче - Реал. Смотреть онлайн, LIVE видеотрансляция матча
Эльче - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 20.01.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Это Кубок Испании, 1/16-я финала. Андрей Лунин сыграет свой третий официальный поединок в футболке мадридского "Реала" и первый – не против "Алькояно". В этот раз украинский голкипер будет помогать своей команде в борьбе против представителя элиты, хоть и скромного.
Начало матча – 20:00. На нашем сайте вы найдете текстовую (ТУТ >>>) и аудио (ТУТ >>>) трансляции, здесь же предлагаем смотреть прямой видеоэфир. Сигнал представлен сервисом MEGOGO.
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Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.
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