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Лунин снова в эпицентре событий. Эльче - Реал. Смотреть онлайн, LIVE видеотрансляция матча

Испания
(1 голосов)

Эльче - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 20.01.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Лунин снова в эпицентре событий. Эльче - Реал. Смотреть онлайн, LIVE видеотрансляция матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Это Кубок Испании, 1/16-я финала. Андрей Лунин сыграет свой третий официальный поединок в футболке мадридского "Реала" и первый – не против "Алькояно". В этот раз украинский голкипер будет помогать своей команде в борьбе против представителя элиты, хоть и скромного.

Начало матча – 20:00. На нашем сайте вы найдете текстовую (ТУТ >>>) и аудио (ТУТ >>>) трансляции, здесь же предлагаем смотреть прямой видеоэфир. Сигнал представлен сервисом MEGOGO.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Эльче
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