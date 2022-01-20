Примера. Хетафе - Гранада 4:2. Перебегали и затоптали

"Хетафе" возвращается и уже местами напоминает ту команду, которая пару лет назад выходила в Лигу Европы - силовую, неуступчивую, агрессивную на всех участках поля.

"Гранада" де-факто была смята. Хозяева сделали почти вдвое больше отборов мяча (18-10) и почти втрое превзошли гостей в верховых единоборствах (29-11). Стоит ли удивляться результату?

Сандро Рамирес открыл счет плотным низовым ударом с линии штрафной после слаломного прорыва Арамбарри, но тут "Гранада" еще смогла ответить благодаря сыгранности пары форвардов Молина - Суарес.

На второй тайм ни их, ни остальных "Насридов" уже не хватило. Энес Унал чуть не порвал девятку ворот мощным ударом в затяжной атаке на 47-й минуте, а окончательно все вопросы снял Неманья Максимович, которому помог вратарский ляп Масимиану.

Обмен голами под занавес игры порадовал зрителей, но ничего не решал. В таблице "Хетафе" поднялся на 16-е место с 21 очком; у "Гранады" 24 балла и 14-я позиция. Впрочем, кажется, уже скоро команды поменяются местами - уровень их формы несопоставим.

21-й тур. Хетафе. "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Гранада" - 4:2

Голы: Сандро, 10, Унал, 47, Максимович, 63, Майораль, 87 - Луис Суарес, 13, 78

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам, Митрович, Куэнка, Оливера - Аленья (Флорентину Луиш, 90), Арамбарри, Максимович (Оскар, 89) - Унал (Майораль, 84), Сандро (Мата, 74)

"Гранада": Масимиану - Кини, Херман Санчес, Торренте (Дуарте, 46), Нева (Эскудеро, 70) - Пуэртас (Бакка, 84), Милья, Исмаэль Руис (Монторо, 59), Мачис (Колладо, 71) - Луис Суарес, Молина

Предупреждения: Унал, 29, Сандро, 72, Арамбарри, 86 - Торренте, 32, Пуэртас, 54, Милья, 66, Дуарте, 70