Примера. Хетафе - Гранада 4:2. Перебегали и затоптали

"Хетафе" возвращается и уже местами напоминает ту команду, которая пару лет назад выходила в Лигу Европы - силовую, неуступчивую, агрессивную на всех участках поля.

"Гранада" де-факто была смята. Хозяева сделали почти вдвое больше отборов мяча (18-10) и почти втрое превзошли гостей в верховых единоборствах (29-11). Стоит ли удивляться результату?

Сандро Рамирес открыл счет плотным низовым ударом с линии штрафной после слаломного прорыва Арамбарри, но тут "Гранада" еще смогла ответить благодаря сыгранности пары форвардов Молина - Суарес.

@Mayoral_Borja needed just 3 minutes to score on his #LaLigaSantander debut for @GetafeCF!#GetafeGranada pic.twitter.com/TEN6buf9ga