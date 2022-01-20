Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Хетафе - Гранада 4:2. Перебегали и затоптали
Кто выиграл борьбу - тот выиграл матч
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rubén de la Fuente Pérez/NurPhoto
"Хетафе" возвращается и уже местами напоминает ту команду, которая пару лет назад выходила в Лигу Европы - силовую, неуступчивую, агрессивную на всех участках поля.
"Гранада" де-факто была смята. Хозяева сделали почти вдвое больше отборов мяча (18-10) и почти втрое превзошли гостей в верховых единоборствах (29-11). Стоит ли удивляться результату?
Сандро Рамирес открыл счет плотным низовым ударом с линии штрафной после слаломного прорыва Арамбарри, но тут "Гранада" еще смогла ответить благодаря сыгранности пары форвардов Молина - Суарес.
@Mayoral_Borja needed just 3 minutes to score on his #LaLigaSantander debut for @GetafeCF!#GetafeGranada pic.twitter.com/TEN6buf9ga— LaLiga English (@LaLigaEN) January 20, 2022
На второй тайм ни их, ни остальных "Насридов" уже не хватило. Энес Унал чуть не порвал девятку ворот мощным ударом в затяжной атаке на 47-й минуте, а окончательно все вопросы снял Неманья Максимович, которому помог вратарский ляп Масимиану.
Обмен голами под занавес игры порадовал зрителей, но ничего не решал. В таблице "Хетафе" поднялся на 16-е место с 21 очком; у "Гранады" 24 балла и 14-я позиция. Впрочем, кажется, уже скоро команды поменяются местами - уровень их формы несопоставим.
21-й тур. Хетафе. "Колизеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" - "Гранада" - 4:2
Голы: Сандро, 10, Унал, 47, Максимович, 63, Майораль, 87 - Луис Суарес, 13, 78
"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам, Митрович, Куэнка, Оливера - Аленья (Флорентину Луиш, 90), Арамбарри, Максимович (Оскар, 89) - Унал (Майораль, 84), Сандро (Мата, 74)
"Гранада": Масимиану - Кини, Херман Санчес, Торренте (Дуарте, 46), Нева (Эскудеро, 70) - Пуэртас (Бакка, 84), Милья, Исмаэль Руис (Монторо, 59), Мачис (Колладо, 71) - Луис Суарес, Молина
Предупреждения: Унал, 29, Сандро, 72, Арамбарри, 86 - Торренте, 32, Пуэртас, 54, Милья, 66, Дуарте, 70
Популярное сейчас
- Дулуб объяснил, почему Львов покинула большая группа игроков
- (Анти) Герой футбольного дня. Эрик Рамирес
- Финал истории. Хави отстранил звездного вингера Барселоны, директор клуба сообщил о продаже игрока
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Помогает с адаптацией. Ферран Торрес встречается с дочерью легенды Барселоны. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО