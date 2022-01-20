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Звезды порешали, Лунин не испортил. Эльче - Реал 1:2. Видео голов, обзор матча
Эльче - Реал ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.01.2022 ⋇ Кубок Испании на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Лунин провел второй официальный матч в этом сезоне и третий за "Реал". И первый – не против "Алькояно". Отстоять на "ноль" не удалось, но и причиной неудачи украинский голкипер не стал. В пропущенном мяче его вины нет, там были рикошеты. Хорошо для Реала, что впереди порешали звезды – Азар и Иско.
"Реал" выходит в четвертьфинал Кубка Испании, а это значит, что Лунин еще наверняка сыграет в этом сезоне. А пока смотрим и анализируем 1/8-ю финала.
1/8 финала Кубка. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"
"Эльче" - "Реал Мадрид" - 1:2
Голы: Верду, 104 - Иско, 108, Азар, 115
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