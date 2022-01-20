  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Звезды порешали, Лунин не испортил. Эльче - Реал 1:2. Видео голов, обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звезды порешали, Лунин не испортил. Эльче - Реал 1:2. Видео голов, обзор матча

Испания
(1 голосов)

Эльче - Реал ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.01.2022 ⋇ Кубок Испании на UA-Футбол

Звезды порешали, Лунин не испортил. Эльче - Реал 1:2. Видео голов, обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Лунин провел второй официальный матч в этом сезоне и третий за "Реал". И первый – не против "Алькояно". Отстоять на "ноль" не удалось, но и причиной неудачи украинский голкипер не стал. В пропущенном мяче его вины нет, там были рикошеты. Хорошо для Реала, что впереди порешали звезды – Азар и Иско.

"Реал" выходит в четвертьфинал Кубка Испании, а это значит, что Лунин еще наверняка сыграет в этом сезоне. А пока смотрим и анализируем 1/8-ю финала.

1/8 финала Кубка. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"
"Эльче" - "Реал Мадрид" - 1:2
Голы: Верду, 104 - Иско, 108, Азар, 115

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Эльче
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...