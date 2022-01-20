Звезды порешали, Лунин не испортил. Эльче - Реал 1:2. Видео голов, обзор матча

Андрей Лунин провел второй официальный матч в этом сезоне и третий за "Реал". И первый – не против "Алькояно". Отстоять на "ноль" не удалось, но и причиной неудачи украинский голкипер не стал. В пропущенном мяче его вины нет, там были рикошеты. Хорошо для Реала, что впереди порешали звезды – Азар и Иско.

"Реал" выходит в четвертьфинал Кубка Испании, а это значит, что Лунин еще наверняка сыграет в этом сезоне. А пока смотрим и анализируем 1/8-ю финала.

1/8 финала Кубка. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Верду, 104 - Иско, 108, Азар, 115