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Кубок короля. Атлетик - Барселона 3:2. Минус еще один турнир для каталонцев

Испания
(1 голосов)

120 минут бесподобного шоу

Кубок короля. Атлетик - Барселона 3:2. Минус еще один турнир для каталонцев

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Lazkano/DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй подряд великолепный перфоманс за день в Кубке короля. И кто-то еще смеет называть этот турнир второстепенным? Серьезно?

Матч в Бильбао начался с двух шедевров. Муниаин открыл счет в первой же атаке, гениально перебросив чуть вышедшего из ворот тер Штегена.

Ферран Торрес ответил кэпу "Атлетика" идеальным крученым ударом с острого угла - между прочим, первый мяч звездного вингера в сине-гранатовой форме.

По игре же баски выглядели сильнее. "Барса" билась, но мощный прессинг от ребят Марселино разбивал ее игру. Сами же хозяева регулярно создавали угрозу после стандартов и контратак.

Нико Уильямс в быстром отрыве классно пробивал в дальний - потащил тер Штеген; Муниаин без помех ударил головой - чуть выше перекладины; срезка Рауля Гарсии после углового - опять Марк-Андре на высоте. А что у "Барсы"? Да ничего.

Хави видел, что дело дрянь, и заменил авантюрного Абде на цепкого Нико Гонсалеса - это немного успокоило игру. "Атлетик" по-прежнему пресекал креативную игру каталонцев в центре поля, но моментов стало меньше. Исключения - пас Нико Уильямса на старшего брата, после которого тот пальнул в небо, и удар-навес Иньяки в перекладину.

Концовка обещала быть огненной - и она не подвела. Первыми забили баски - справедливо! Иньиго Мартинес внес мяч в сетку после очередного классного стандарта от Муниаина.

Ну а дальше все для "Барсы" произошло, как в Суперкубке с "Реалом". На характере она перевела игру в дополнительное время - Алвес отпасовал бисиклетой, а Педри вколотил мяч в сетку - красиво!

Но на этом красота для "Кулес" закончилась. В добавленное время Муниаин забил третий - Альба привез пенальти. Более того, рецидив на ровном месте схлопотал Ансу Фати, да и Педри доиграть не смог, попросив у скамейки замену. Если еще эти двое вылетели надолго, то просто плохой вечер для Хави превратится в ужасный.

Его "Барса" пока еще слишком слаба для побед в таких боях - это надо признать. Ну а "Атлетик" еще раз доказал, что может все - главное, чтобы рядом были невероятные трибуны "Сан Мамеса". Эх, если бы их можно было в воскресенье перенести в Эр-Рияд…

1/8 финала Кубка. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Барселона" - 3:2

Голы: Муниаин, 2, 105+1 (с пенальти), Иньиго Мартинес, 86 - Торрес, 20, Педри, 90+3

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос (Лекуэ, 107), Вивиан, Иньиго Мартинес, Берчиче (Баленсиага, 90) - Нико Уильямс (Саррага, 111), Дани Гарсия, Весга (Перу, 117), Муниаин - Сансет (Уильямс, 52), Рауль Гарсия (Беренгер, 79)

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Араухо, Пике, Альба - Гави (Френки де Йонг, 60), Бускетс, Педри (Брейтуэйт, 105+2) - Торрес, Ютгла (Фати, 60, Дест, 96), Абде (Нико Гонсалес, 46)

Предупреждения: Дани Гарсия, 30, Уильямс, 119, Муниаин, 120 - Пике, 76, Педри, 97, Альба, 105

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона
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Комментарии (20)
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Барселиниус (землянин)
21.01.2022 в 02:11
Ну вот и хорошо, ну вот и славненько. Нужен Барсе этот кубок сейчас, как зайцу стоп-сигнал. Только зря сил столько потратили и Фати снова на ровном месте угробили. Хави просто гений блъ. Для Барсы сейчас главная цель это зона ЛЧ. Туда все силы.
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NORDOS
21.01.2022 в 01:47
матч давно скінчився, а нема барседрочіуса щось напевно шпаківню будує
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0
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NORDOS
21.01.2022 в 01:44
дро, вилазь ти ж перед матчем стільки наговорив пора звільняти фізрука чавку чи ще нехай трохи помучає барсотушку?
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0
0
oda1979 (Запорожье)
21.01.2022 в 01:33
Какая Барселона беспомощная.. обороны нет от слова совсем. Пике жуткое посмешище. Мог бы и сам уйти. В центре поля бардак. Атаковать некому. Жуть.
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+1
0
Trztrqtr (Украина)
21.01.2022 в 01:33
Виноватым конечно назначат Хави и пох что цикл команды давно закончился. И конечно же пох что годы мисменеджмента не проходят бесследно: дорогие, но бесполезные покупки, от Коута до Гризмана, золотые контракты и заточка всего и вся на Месси, как итог тонны долгов, ну и тд и тп. Виноват-то все равно будет назначен Хави. Пс: сознательно-неправильный диагноз проблемы и смены тренеров веером только усугубляют кризис Барсы. Пока не прийдут норм менеджеры, не наведут финнсовый порядок и дисциплину, все будет в таком состоянии как сейчас. Ну только с той разницей что винить будут все новых тренеров.
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0
-1
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NORDOS
21.01.2022 в 01:42
а менструальний цикл в болєл барси розпочався
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0
0
Trztrqtr (Украина)
21.01.2022 в 01:59
Молодец, возьми пирожок с полки:)
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
21.01.2022 в 01:18
Да слили ненужный турнир, очевидно же Ну а если по делу, сейчас Бильбао куда более организованная команда. Тот момент, когда порядок бьет класс. Марселино- это вам не сеттьены-куманы-хави, живущие мечтой о барселонском футболе и упорно не желающие осознать суровую действительность. Марселино даёт результат, и его кстати Барселона давно упустила.
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+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.01.2022 в 01:16
Что-то похожее мы недавно уже видели. )
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0
-2
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NORDOS
21.01.2022 в 01:18
смокчи кабачка, пастор
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+1
-1
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NORDOS
21.01.2022 в 01:14
з треблом вас, педріли цього сезону ви перевершили самі себе
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+2
-1
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NORDOS
21.01.2022 в 01:10
чавку тактично осоромив тренер атлетіка.звищив фізрука, як лошару останнього
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+2
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
21.01.2022 в 01:08
"Згоріла хата- нехай горить і сарай!"Найгірше це не поразка Барселони, а чергова травма Фаті. Краще б в основний час програли, ніж таку ціну заплатити!Якщо лікарі радять, що гравець може поки що грати 30-35хвилин, то треба слухати їх рекомендації, потрібно було відразу знімати Фаті з екстра таймів!Надто обмежені ресурси зараз, щоб на два фронти грати і ризикувати такими гравцями.
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+2
-1
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NORDOS
21.01.2022 в 01:09
ахахахаха! вони вже вболівають щоб гравці травми не отримували бєздарі повні вони
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-1
sasha_lv (Львів)
21.01.2022 в 01:09
Так у вас зірка всесвіту -Дємбеле є...
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-1
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NORDOS
21.01.2022 в 01:12
от - от з дембеле в складі було б в барси шансів більше він хоча б бігав по флангу в отлічії від тих недолугих
+1
-1
sasha_lv (Львів)
21.01.2022 в 01:14
+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
21.01.2022 в 01:20
Фати это уже какой-то Хесе, к сожалению. Ему нужно было как следует восстановиться, а не 10 номер брать, вместе с грузом ответственности. А теперь попробуй вернись
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+1
0
sasha_lv (Львів)
21.01.2022 в 01:08
......"птічку жалко" (с)
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NORDOS
21.01.2022 в 01:07
ахахахахахах! матчем задоволений! позор вам, педріли барселонські
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-1


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