Кубок короля. Атлетик - Барселона 3:2. Минус еще один турнир для каталонцев

Второй подряд великолепный перфоманс за день в Кубке короля. И кто-то еще смеет называть этот турнир второстепенным? Серьезно?

Матч в Бильбао начался с двух шедевров. Муниаин открыл счет в первой же атаке, гениально перебросив чуть вышедшего из ворот тер Штегена.

Ферран Торрес ответил кэпу "Атлетика" идеальным крученым ударом с острого угла - между прочим, первый мяч звездного вингера в сине-гранатовой форме.

По игре же баски выглядели сильнее. "Барса" билась, но мощный прессинг от ребят Марселино разбивал ее игру. Сами же хозяева регулярно создавали угрозу после стандартов и контратак.

22 - @FCBarcelona made 22 passes before Ferran Torres goal today against Athletic, their longest pass sequence ending in goal this season in all competitions (17 against Mallorca in LaLiga, Luuk de Jong). Style. pic.twitter.com/Hpp3OLqyPv — OptaJose (@OptaJose) January 20, 2022

Нико Уильямс в быстром отрыве классно пробивал в дальний - потащил тер Штеген; Муниаин без помех ударил головой - чуть выше перекладины; срезка Рауля Гарсии после углового - опять Марк-Андре на высоте. А что у "Барсы"? Да ничего.

Хави видел, что дело дрянь, и заменил авантюрного Абде на цепкого Нико Гонсалеса - это немного успокоило игру. "Атлетик" по-прежнему пресекал креативную игру каталонцев в центре поля, но моментов стало меньше. Исключения - пас Нико Уильямса на старшего брата, после которого тот пальнул в небо, и удар-навес Иньяки в перекладину.

Концовка обещала быть огненной - и она не подвела. Первыми забили баски - справедливо! Иньиго Мартинес внес мяч в сетку после очередного классного стандарта от Муниаина.

2 - This is the second time ever with @FCBarcelona and @Athletic_en going to the extra-time in the Spanish Copa del Rey after the final in 1942 (Barça won by a 4-3 scoreline). Strange. pic.twitter.com/KWqanaZ30P — OptaJose (@OptaJose) January 20, 2022

Ну а дальше все для "Барсы" произошло, как в Суперкубке с "Реалом". На характере она перевела игру в дополнительное время - Алвес отпасовал бисиклетой, а Педри вколотил мяч в сетку - красиво!

Но на этом красота для "Кулес" закончилась. В добавленное время Муниаин забил третий - Альба привез пенальти. Более того, рецидив на ровном месте схлопотал Ансу Фати, да и Педри доиграть не смог, попросив у скамейки замену. Если еще эти двое вылетели надолго, то просто плохой вечер для Хави превратится в ужасный.

2 - Iker Muniain is the first @Athletic_en player to score at least twice in a single game against Barcelona in all competitions since Aritz Aduriz on August 2015 (hat-trick in Athletic 4-0 Barcelona in first leg of Spanish Supercopa). Brace. pic.twitter.com/qBXANfNM3s — OptaJose (@OptaJose) January 20, 2022

Его "Барса" пока еще слишком слаба для побед в таких боях - это надо признать. Ну а "Атлетик" еще раз доказал, что может все - главное, чтобы рядом были невероятные трибуны "Сан Мамеса". Эх, если бы их можно было в воскресенье перенести в Эр-Рияд…

1/8 финала Кубка. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Барселона" - 3:2

Голы: Муниаин, 2, 105+1 (с пенальти), Иньиго Мартинес, 86 - Торрес, 20, Педри, 90+3

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос (Лекуэ, 107), Вивиан, Иньиго Мартинес, Берчиче (Баленсиага, 90) - Нико Уильямс (Саррага, 111), Дани Гарсия, Весга (Перу, 117), Муниаин - Сансет (Уильямс, 52), Рауль Гарсия (Беренгер, 79)

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Араухо, Пике, Альба - Гави (Френки де Йонг, 60), Бускетс, Педри (Брейтуэйт, 105+2) - Торрес, Ютгла (Фати, 60, Дест, 96), Абде (Нико Гонсалес, 46)

Предупреждения: Дани Гарсия, 30, Уильямс, 119, Муниаин, 120 - Пике, 76, Педри, 97, Альба, 105