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Ансу Фати получил травму в первом же матче после возвращения. Он лечился более двух месяцев
Несчастье за несчастьем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 1/8-й финала Кубка Испании "Барселона" играла на поле "Атлетика" из Бильбао. Поединок получился насыщенным на события и с большим количеством голов (сразу пять). Но не обошлось и без личной драмы.
Ее фигурантом стал молодой нападающий "Барселоны" Ансу Фати. Он появился на поле на 61-й минуте, а на 96-й был заменен из-за травмы (в матче были овертаймы). Примечательно, что это рецидив, ведь испанец до этого два с половиной месяца залечивал повреждение.
Сообщается, что травма постигла Ансу Фати в бесконтактной ситуации – проблемы возникли при ускорении. Точный характер повреждения и приблизительные сроки восстановления станут известны позже.
Отметим, что в итоге "Барселона" проиграла "Атлетику" 2:3 и вылетела из Кубка Испании.
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