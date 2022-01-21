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Ансу Фати получил травму в первом же матче после возвращения. Он лечился более двух месяцев

Испания
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Несчастье за несчастьем

Ансу Фати получил травму в первом же матче после возвращения. Он лечился более двух месяцев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 1/8-й финала Кубка Испании "Барселона" играла на поле "Атлетика" из Бильбао. Поединок получился насыщенным на события и с большим количеством голов (сразу пять). Но не обошлось и без личной драмы.

Ее фигурантом стал молодой нападающий "Барселоны" Ансу Фати. Он появился на поле на 61-й минуте, а на 96-й был заменен из-за травмы (в матче были овертаймы). Примечательно, что это рецидив, ведь испанец до этого два с половиной месяца залечивал повреждение.

Сообщается, что травма постигла Ансу Фати в бесконтактной ситуации – проблемы возникли при ускорении. Точный характер повреждения и приблизительные сроки восстановления станут известны позже.

Отметим, что в итоге "Барселона" проиграла "Атлетику" 2:3 и вылетела из Кубка Испании.

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В статье: Ансу Фати
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