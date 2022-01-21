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Кубковая драма. Атлетик - Барселона 3:2. Видео голов и обзор матча

Испания
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Смотреть видео обзор матча Атлетик – Барселона, Кубок Испании, 20 января 2022

Кубковая драма. Атлетик - Барселона 3:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались Атлетик и Барселона. Игра оказалась очень драматичной – баски открыли уже на второй минуте, но в середине первого тайма новичок Барсы Ферран Торрес записал в актив свой первый гол. Атлетик второй раз вышел вперед на 86-й, но каталонцы сумели перевести игру в овертайм на 90+3-й – отличным результативным пасом отметился Дани Алвес. В овертайме Атлетик сумел забил победный гол – Муниаин оформил дубль, реализовав пенальти.

Кубок Испании. 1/8 финала
20 января. Бильбао. Сан-Мамес
Атлетик – Барселона 3:2
Голы: Муниаин 2, Мартинез 86, Муниаин 105+1, пен – Торрес 20, Педри 90+3

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Кубок Испании
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