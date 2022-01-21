Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мистика. В матче Эльче – Реал арбитр показал Кроосу желтую, но немец даже не дотронулся до оппонента
Странный "горчичник"
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос получил желтую карточку в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Эльче".
Судья решил, что Тони сфолил на полузащитнике команды из Бильбао Моренте. Тем не менее, повтор четко показывает, что немец не нарушал правила, он даже не дотронулся до соперника, поэтому немец начал возмущаться вполне справедливо.
Yellow card for Kroos ???? pic.twitter.com/0ppdWQCOXK— ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022
Команда Карло Анчелотти не смогла победить "Эльче" в основное время, а в овертайме соперник мадридцев даже забил первым – мяч влетел в ворота Андрея Лунина после рикошета, у украинца не было шансов справиться с таким ударом.
Тем не менее, "меренги" даже вдесятером (Марсело был удален прямо перед пропущенным) смогли отыграться благодаря голам Иско и Азара – 2:1.
Популярное сейчас
- Вернидуб рассказал, кого из украинцев хотел бы видеть в Шерифе
- Второй матч Лунина в сезоне, Барселона вылетела из Кубка Испании. Главные новости за 20 января
- Ансу Фати получил травму в первом же матче после возвращения. Он лечился более двух месяцев
- Лунин отделался испугом: ужасный промах форварда Эльче в матче с Реалом
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО