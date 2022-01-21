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Мистика. В матче Эльче – Реал арбитр показал Кроосу желтую, но немец даже не дотронулся до оппонента

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Странный "горчичник"

Мистика. В матче Эльче – Реал арбитр показал Кроосу желтую, но немец даже не дотронулся до оппонента

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос получил желтую карточку в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Эльче".

Судья решил, что Тони сфолил на полузащитнике команды из Бильбао Моренте. Тем не менее, повтор четко показывает, что немец не нарушал правила, он даже не дотронулся до соперника, поэтому немец начал возмущаться вполне справедливо.

Команда Карло Анчелотти не смогла победить "Эльче" в основное время, а в овертайме соперник мадридцев даже забил первым – мяч влетел в ворота Андрея Лунина после рикошета, у украинца не было шансов справиться с таким ударом.

Тем не менее, "меренги" даже вдесятером (Марсело был удален прямо перед пропущенным) смогли отыграться благодаря голам Иско и Азара – 2:1.

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В статье: Тони Кроос Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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Комментарии (5)
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football_soccer (Украина)
21.01.2022 в 13:43
тут даже не от самого момента левой карточки и фола бомбит, а то, что после потери мяча возле своей штрафной суддейка своей некомпетентностью сорвал потенциально очень опасный момент
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zafo83
21.01.2022 в 13:43
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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hardcorepwnz (Украина)
21.01.2022 в 11:57
Вы не понимаете, это Перес купил чтобы на него не подумали!И после кучи повторов склоняюсь к тому, что удаление Марсело тоже левое. И таких некомпетентных судей в Испании полно
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
21.01.2022 в 11:10
Видимо, ставочку зарядил на жёлтую карточку Крооса
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Dr. House (Поділля)
21.01.2022 в 10:49
Да, Перес не всемогущ... На такие мелкие пакости судеек у него руки не доходят
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