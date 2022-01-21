Мистика. В матче Эльче – Реал арбитр показал Кроосу желтую, но немец даже не дотронулся до оппонента

Хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос получил желтую карточку в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Эльче".

Судья решил, что Тони сфолил на полузащитнике команды из Бильбао Моренте. Тем не менее, повтор четко показывает, что немец не нарушал правила, он даже не дотронулся до соперника, поэтому немец начал возмущаться вполне справедливо.

Yellow card for Kroos ???? pic.twitter.com/0ppdWQCOXK — ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022

Команда Карло Анчелотти не смогла победить "Эльче" в основное время, а в овертайме соперник мадридцев даже забил первым – мяч влетел в ворота Андрея Лунина после рикошета, у украинца не было шансов справиться с таким ударом.

Тем не менее, "меренги" даже вдесятером (Марсело был удален прямо перед пропущенным) смогли отыграться благодаря голам Иско и Азара – 2:1.