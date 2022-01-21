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"У Барселоны есть еще два фронта для сражений: Примера и ЛЕ". Хави – о вылете каталонцев из Кубка
Тренер не считает, что команда провалилась
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал итоги матча с "Атлетиком" (2:3, овертайм) в 1/8 финала Кубка Испании. Цитирует испанца Mundo Deportivo.
"Соперник обыграл нас благодаря интенсивности. У "Барселоны" есть еще два фронта для сражения: Примера и Лига Европы. Нужно прийти в себя после этого удара. Нужно переварить и начать думать о воскресной игре против "Алавеса". Мне не слишком нравится слово провал. Даже если это так, то мы извлечем урок. Нужно продолжать бороться. Дембеле? Нет, я не думаю, что эта ситуация на нас повлияла. Это внутренние дела клуба".
"Сине-гранатовые" не побеждают в трех матчах кряду. До поединка с "Атлетиком" "Барселона" проиграла "Реалу" в Суперкубке Испании (2:3, дополнительное время), а перед этим сыграла вничью с "Гранадой" в Примере (1:1).
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