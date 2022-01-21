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"У Барселоны есть еще два фронта для сражений: Примера и ЛЕ". Хави – о вылете каталонцев из Кубка

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Тренер не считает, что команда провалилась

"У Барселоны есть еще два фронта для сражений: Примера и ЛЕ". Хави – о вылете каталонцев из Кубка

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал итоги матча с "Атлетиком" (2:3, овертайм) в 1/8 финала Кубка Испании. Цитирует испанца Mundo Deportivo.

"Соперник обыграл нас благодаря интенсивности. У "Барселоны" есть еще два фронта для сражения: Примера и Лига Европы. Нужно прийти в себя после этого удара. Нужно переварить и начать думать о воскресной игре против "Алавеса". Мне не слишком нравится слово провал. Даже если это так, то мы извлечем урок. Нужно продолжать бороться. Дембеле? Нет, я не думаю, что эта ситуация на нас повлияла. Это внутренние дела клуба".

"Сине-гранатовые" не побеждают в трех матчах кряду. До поединка с "Атлетиком" "Барселона" проиграла "Реалу" в Суперкубке Испании (2:3, дополнительное время), а перед этим сыграла вничью с "Гранадой" в Примере (1:1).

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В статье: Атлетик (Бильбао) Хави Эрнандес Барселона
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (6)
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zafo83
21.01.2022 в 13:42
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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hardcorepwnz (Украина)
21.01.2022 в 11:56
Ну да, в ЛЕ типа легче будет. А в Ла Лиге фронтом это все станет, только если соперники по борьбе в зоне ЛЧ потеряют ещё больше. Хотя и ниже Барселоны расположены команды, теоретически (и практически) способные дать им бой - Атлетик, Вильярреал, Валенсия
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+1
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prockop4uck (Киев)
21.01.2022 в 11:44
Ты справишься с этим недоразумением, мы в тебя верим.
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0
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Savage0059 (Kyiv)
21.01.2022 в 11:34
Такими темпами скоро и Лига Конференций будет за счастье...
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0
0
sasha_lv (Львів)
21.01.2022 в 11:23
дурень думкою багатіє......
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
21.01.2022 в 11:56
Точно))
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+1
0


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