(Анти) Герой футбольного дня. Хави Эрнандес

Понятно, что команда не строится в один день. Понятно, что старая гвардия "Барселоны" себя исчерпала до дна, а новая как такова еще не сформировалась. Хави Эрнандеса приглашали как раз для перестройки, но попутно рассчитывали не упасть ниже, чем в наиболее кризисные времена Кике Сетьена - Рональда Кумана. Однако у Хави все сыпется из рук. Борьба в чемпионате давно проиграна, в еврокубках впервые в новейшей истории придется играть не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы. Суперкубок упущен. Последним ударом стал вылет из Кубка Испании.

Поклонники "Барселоны" пережили своеобразное дежавю. В матче с "Атлетиком" каталонцы совершили 1128 ТТД, выжав из этого всего-навсего три удара в створ ворот. Это, конечно, еще не "стиль" Кике Сетьена, умудрявшегося на протяжении девяноста минут владеть мячом более восьмидесяти процентов времени, но не бить по воротам вообще, однако тоже тревожно. По характеру игры команда Хави не наработала даже на два мяча, которые отразились на табло – xG 0,81. А у соперника даже "недобор" – три результативных удара при показателе ожидаемых голов 3,3.

"Атлетик" совершил на 351 успешное ТТД меньше, чем соперник. Точность передач басков застыла на низкой отметке 78 процентов (88 – у "Барселоны"), а владение мячом едва перевалило за показатель в 35 процентов. Но насколько же эффективными и рациональными были подопечные Марселино Тораля: при низких ключевых показателях игры баски более чем вдвое опередили "Барсу" по количеству ударов по воротам (20:8) и попаданий в створ (8:3).

"Барселона" много владела мячом, но допускала слишком много потерь – 88, из которых 32 произошли на своей половине поля. Команда Хави не знала, как противодействовать прессингу соперника, каждый раз натыкаясь на острые контратаки. "Атлетик" провел таких девятнадцать, тогда как "Барселона" – только двенадцать. Что важнее – это скоростные атаки с завершающими ударами. У басков таких три, у "Барсы" – ни одной.

Могло показаться, что каталонцы "растягивали" своего соперника позиционным наступлением. Но это была только иллюзия, порожденная длинными, но в подавляющем своем большинстве бестолковыми розыгрышами мяча. Статистика здесь однозначна и бесспорна: обе команды организовали по 75 позиционных атак. А позиционных атак, закончившихся ударами, больше у "Атлетика" – восемь против семи.

Не удивило то обстоятельство, что игроки "Атлетика" выиграли больше единоборств – 89 против 79-ти. У Марселино Тораля – боевая, трудолюбивая команда, так что успех в единоборствах можно характеризовать как выдвижение своих сильных сторон на первый план. Проблема "Барселоны" в том, что ей не удавалось использовать свои козыри. Показательным здесь будет значение удачных обводок: 20:21 не в пользу каталонцев.

В плоскости эффективных позиционных атаках "Атлетик" не отстал от "Барселоны", скоростные атаки организовывал получше, а атаками из стандартов вообще разгромил соперника – 16:6. Показательно, что ровно половина этих атак басков закончилась ударами по воротам (50 процентов эффективности). У "Барсы" из шести попыток успехом увенчалась только одна. Это 17% эффективности. Разница вопиющая.

Марселино Тораль еще со времен работы в "Валенсии" был для "Барселоны" неудобным соперником, но случившееся вчера в матче 1/8-й финала Кубка – просто разгром Хави Эрнандеса. Тренер "Барселоны" не сумел воспользоваться ни одним козырем, которым его команда владеет по определению. Дебютный гол Феррана Торреса – позитив, но травма Фати, характер матча, итоговый результат – это негатив, который наивно списывать исключительно на перестройку.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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