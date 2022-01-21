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Обидчик Барселоны. Лунин узнал следующего соперника в Кубке Испании
Состоялась жеребьевка 1/4 финала кубка Испании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании. Мадридский "Реал", за который выступает украинец Андрей Лунин, встретится с "Атлетико" из Бильбао.
К слову, именно "баски" выбили из турнира каталонскую "Барселону".
Пары четвертьфинала Кубка Испании выглядят так:
- "Реал Мадрид" - "Атлетик Бильбао"
- "Реал Сосьедад" - "Реал Бетис"
- "Валенсия" - "Кадис"
- "Райо Вальекано" - "Мальорка".
???? OFICIAL | ¡¡ESTOS SON LOS CRUCES DE CUARTOS DE COPA DEL REY!!— RFEF (@rfef) January 21, 2022
⚽️ @AthleticClub ???? @realmadrid
⚽️ @RealSociedad ???? @RealBetis
⚽️ @valenciacf ???? @Cadiz_CF
⚽️ @RayoVallecano ???? @RCD_Mallorca
???????? ¡¡Mucha suerte a todos los participantes!!#LaCopaMola???? pic.twitter.com/q0PLTuyaji
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