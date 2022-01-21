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Обидчик Барселоны. Лунин узнал следующего соперника в Кубке Испании

Испания
(1 голосов)

Состоялась жеребьевка 1/4 финала кубка Испании

Обидчик Барселоны. Лунин узнал следующего соперника в Кубке Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании. Мадридский "Реал", за который выступает украинец Андрей Лунин, встретится с "Атлетико" из Бильбао.

К слову, именно "баски" выбили из турнира каталонскую "Барселону".

Пары четвертьфинала Кубка Испании выглядят так:

  • "Реал Мадрид" - "Атлетик Бильбао"
  • "Реал Сосьедад" - "Реал Бетис"
  • "Валенсия" - "Кадис"
  • "Райо Вальекано" - "Мальорка".

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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Источник:
rfef.es

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Комментарии (4)
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Mexxxxx (Просяная)
21.01.2022 в 16:19
Реал хоть узнал или только Лунин?)
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0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
21.01.2022 в 16:03
Надоел уже этот Атлетик, 4 матч с ними да пару месяцев. Но соперник подходящий
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0
-1
Dr. House (Поділля)
21.01.2022 в 16:19
За 1.5 месяца. Грохнули их трижды, хлопнем и четвёртый. Ещё раз покажем барсонутым как обыгрывать басков.
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0
-1
sasha_lv (Львів)
21.01.2022 в 14:51
Норм,на суперкубку 2-0 чпокнули,можемо повторити...
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