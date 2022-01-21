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Главный тренер Атлетика прокомментировал победу над Барселоной
Он до сих пор не может в это поверить
Photo by Michael Regan/Getty Images
Главный тренер "Атлетика" Марселино Тораль прокомментировал победу над "Барселоной" (3:2, ДВ) в матче 1/8 финала Кубка Испании.
"Мы ещё до перерыва заслужили преимущество в счёте, причём более чем в один гол. "Барселона" сравняла счёт очень неожиданно, в добавленное ко второму тайму время, но мы проявили характер и волю, мы заслужили победу. Я никогда не забуду эту ночь, она была особенной", — цитирует Марселино Marca.
Напомним, встреча прошла в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес" и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
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