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Главный тренер Атлетика прокомментировал победу над Барселоной

Испания
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Главный тренер Атлетика прокомментировал победу над Барселоной

Photo by Michael Regan/Getty Images

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Главный тренер "Атлетика" Марселино Тораль прокомментировал победу над "Барселоной" (3:2, ДВ) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

"Мы ещё до перерыва заслужили преимущество в счёте, причём более чем в один гол. "Барселона" сравняла счёт очень неожиданно, в добавленное ко второму тайму время, но мы проявили характер и волю, мы заслужили победу. Я никогда не забуду эту ночь, она была особенной", — цитирует Марселино Marca.

Напомним, встреча прошла в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес" и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

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В статье: Барселона Марселино Атлетик
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