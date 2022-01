Барселона хочет, чтобы Фати прооперировали. У него рецидив

"Барселона" в твиттере подтвердила, что у Фати травму проксимального сухожилия бицепса бедра левой ноги. Решение о методе лечения будет принято в ближайшие дни.

[INJURY NEWS]



Tests carried out on the first team player Ansu Fati on Friday confirmed that he has a proximal tendon injury in the hamstring of his left leg. In the coming days the treatment to be carried out will be decided. pic.twitter.com/cbJApTJ9Vo