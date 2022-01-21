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Барселона хочет, чтобы Фати прооперировали. У него рецидив

Испания
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Операция может помочь решить регулярную проблему с сухожилием

Барселона хочет, чтобы Фати прооперировали. У него рецидив

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Барселона" в твиттере подтвердила, что у Фати травму проксимального сухожилия бицепса бедра левой ноги. Решение о методе лечения будет принято в ближайшие дни.

Сообщается, что в клубе обсуждают возможность операции игрока, чтобы решить его регулярные проблемы с бицепсом бедра. За операцию выступают и медики "блауграны", и тренерский штаб. Окончательное решение будет принято после встречи с Фати и его родителями.

Напомним, что Фати получил травму в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика" (2:3).

Фати лучился от этой же травмы с 7 ноября по 11 января.

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В статье: Барселона Ансу Фати
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Источник:
as.com

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