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Барселона хочет, чтобы Фати прооперировали. У него рецидив
Операция может помочь решить регулярную проблему с сухожилием
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" в твиттере подтвердила, что у Фати травму проксимального сухожилия бицепса бедра левой ноги. Решение о методе лечения будет принято в ближайшие дни.
[INJURY NEWS]— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 21, 2022
Tests carried out on the first team player Ansu Fati on Friday confirmed that he has a proximal tendon injury in the hamstring of his left leg. In the coming days the treatment to be carried out will be decided. pic.twitter.com/cbJApTJ9Vo
Напомним, что Фати получил травму в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика" (2:3).
Фати лучился от этой же травмы с 7 ноября по 11 января.
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