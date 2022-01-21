Барселона хочет, чтобы Фати прооперировали. У него рецидив

"Барселона" в твиттере подтвердила, что у Фати травму проксимального сухожилия бицепса бедра левой ноги. Решение о методе лечения будет принято в ближайшие дни.

[INJURY NEWS]



Tests carried out on the first team player Ansu Fati on Friday confirmed that he has a proximal tendon injury in the hamstring of his left leg. In the coming days the treatment to be carried out will be decided. pic.twitter.com/cbJApTJ9Vo — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 21, 2022

Сообщается , что в клубе обсуждают возможность операции игрока, чтобы решить его регулярные проблемы с бицепсом бедра. За операцию выступают и медики "блауграны", и тренерский штаб. Окончательное решение будет принято после встречи с Фати и его родителями.

Напомним, что Фати получил травму в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика" (2:3).

Фати лучился от этой же травмы с 7 ноября по 11 января.