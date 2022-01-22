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Реал рассчитывает на Азара в следующем сезоне
Об этом заявил наставник мадридцев Анчелотти
Real
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти по-прежнему видит вингера Эдена Азара в команде.
"Азар входит в наши планы на следующий сезон, могу подтвердить это", – заявил коуч "сливочных".
Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо. По информации инсайдера, в Мадриде никогда не рассматривали продажу 31-летнего бельгийца этой зимой.
В текущем сезоне во всех турнирах Азар принял участие в 17 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.
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