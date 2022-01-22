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Дембеле имеет право подать в суд, если Барселона будет оказывать на него давление

Испания
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У игрока есть несколько выходов

Дембеле имеет право подать в суд, если Барселона будет оказывать на него давление

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Генеральный секретарь Ассоциации испанских футболистов Диего Ривас рассказал о ситуации с контрактом вингера "Барселоны" Усмана Дембеле:

"Единственное, что футболист обязан делать, – тренироваться. Если из-за отказа продлить контракт он больше не наденет футболку "Барсы", это может расцениваться как давление с целью сломить его волю.

Если на Дембеле будут давить, игрок имеет право подать в суд на "Барселону".

Были заявления, что Дембеле не играет из-за отказа продлить контракт. Это обстоятельство можно трактовать как попытку немного надавить.

Мы общаемся с агентом игрока, пытаемся помочь ему. Мы в распоряжении игрока, это наша работа и обязанность. С "Барсой" мы тоже на связи", – сказал Ривас.

Напомним, ранее за отказ продлить соглашение с клубом француз не попал в заявку на матч Кубка Испании с "Атлетиком" (2:3).

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Источник:
Cadena SER

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