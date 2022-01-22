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Хави: Все зависит от Дембеле. Он спокоен, хорошо тренируется, занимается с командой

Испания
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(1 голосов)

Коуч каталонцев верит в продление контракта с Усманом

Хави: Все зависит от Дембеле. Он спокоен, хорошо тренируется, занимается с командой

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта с Усманом Дембеле.

"Тут не о чем спорить, я очень ясно выразил свое мнение. Все зависит от него. Ситуация Усмана не изменилась. Он прекрасно понимает, в каком положении находится.

Он спокоен, хорошо тренируется, занимается с командой. До закрытия трансферного окна еще есть несколько дней, но вопрос не стоит таким образом, либо он уйдет сейчас, либо продлит контракт.

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Мы работаем над несколькими трансферами. Я очень четко объяснил Алемани и президенту, какие позиции требуют усиления. Но есть разница между тем, чего мы хотим, и тем, что мы можем получить. Мы будем смотреть, что можно сделать с учетом зарплатной ведомости. Время еще есть", – сказал наставник "сине-гранатовых".

Текущее соглашение француза с "блауграной" действует до конца текущего сезона.

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В статье: Барселона Хави Усман Дембеле
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Источник:
ESPN

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Комментарии (1)
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sasha_lv (Львів)
22.01.2022 в 21:06
Ну просто...мілашка....
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