Хави: Все зависит от Дембеле. Он спокоен, хорошо тренируется, занимается с командой

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта с Усманом Дембеле.

"Тут не о чем спорить, я очень ясно выразил свое мнение. Все зависит от него. Ситуация Усмана не изменилась. Он прекрасно понимает, в каком положении находится.

Он спокоен, хорошо тренируется, занимается с командой. До закрытия трансферного окна еще есть несколько дней, но вопрос не стоит таким образом, либо он уйдет сейчас, либо продлит контракт.