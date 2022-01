Примера. Севилья второй раз за неделю порадовала Реал, Желтая Субмарина завелась после трех неудач

Еще один подарок от "Севильи" мадридскому "Реалу" - уже завтра он сможет увеличить отрыв в таблице, если победит дома "Эльче".

Более того, команда Хулена Лопетеги должна быть довольна, что отделалась ничьей - вплоть до 70-й минуты казалось, что "Сельта" не отдаст второй команде Ла Лиги три очка.

И дело не в каком-то доминировании гостей - просто "Севилья" вышла на матч расхлябанной, ей не хватало драйва, динамики. Текатито Корона пробовал завести своих на старте - не вышло.

Вместо этого "Севилья" совершила две детские ошибки в обороне за три минуты, приведшие к двум голам. Особенно поразил мяч Яго Аспаса - лидеру "Сельты" дали столько времени на принятие решение в 17-ти метрах от ворот, что он успел бы и кофе сделать, и сигаретку выкурить.

1 - The last time @SevillaFC_ENG came-back in @LaLigaEN after trailing by two goals was in February 2019 against Eibar (0-2, final 2-2). Stand. pic.twitter.com/wJ0UQWzSQD — OptaJose (@OptaJose) January 22, 2022

Спас "Нервион" от позора сегодня Папу Гомес - его сольный проход и удар в девятку вернул команду в игру. Спустя три минуты Оливер забил второй, а мог и вовсе вырывать победу, но попал в штангу - концовка выдалась для "Сельты" ну очень тяжелой.

В таблице у галисийцев 27 баллов и 11-я строчка, хотя играют они явно на ТОП-10. У "Севильи" 46 баллов и три очка отставания от "Реала", который, как уже упоминалось, выйдет на поле завтра.

22-й тур. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Сельта" - 2:2

Голы: Папу Гомес, 71, Оливер, 74 - Серви, 37, Аспас, 40

"Севилья": Дмитрович - Монтьель, Диего Карлос, Рекик, Акунья - Жордан (Луисми, 90+1), Фернандо (Папу Гомес, 46), Ракитич (Оливер, 46) - Окампос, Рафа Мир (Ромеро, 46), Корона (Гудель, 71)

"Сельта": Дитуро - Мальо, Айду (Нолито, 65), Араухо, Галан - Бельтран - Браис Мендес (Солари, 77), Денис Суарес (Тапиа, 65), Серви (Мурильо, 65) - Аспас, Мина (Тиаго Гальярдо, 82)

Предупреждения: Гудель, 83 - Серви, 23, Денис Суарес, 31, Тапиа, 66, Мурильо, 76

Как и полагается аутсайдерам, "Леванте" и "Кадис" выдали очень жесткое, нервное и непредсказуемое противостояние.

Взять хотя бы удары по воротам - 8:2 в пользу хозяев. При этом счет 0:2 в пользу гостей. Как так вышло? Все просто: Альваро Негредо свой шанс использовал, а Роберто Сольдадо и Рохер Марти все свои запороли.

Гол, к слову, получился типичным для 36-летнего тарана - он перепрыгнул защитника и головой отправил мяч под штангу.

Что только не делал "Леванте" в ответ - и издали бил, и в штрафной комбинировал, и стандарты подавал один за другим, но ничего не полетело в цель. "Кадис" же забил второй со второй же попытки - Алехо прошел по флангу, зряче прострелил на Сальви, а тот занес мяч в сетку.

11 - No team have avoided the relegation after collecting just 11 points after the opening 21 #LaLiga games of a season in the competition ever. Alarms#LevanteCádiz pic.twitter.com/M6x5sasnUG — OptaJose (@OptaJose) January 22, 2022

Назначение Серхио в "Кадис" вкупе с приходом его экс-подопечных из "Вальядолида" Феде и Алькараса начинают приносить плоды. В таблице желто-синие уже 18-е с 18 очками; до спасительной 17-й строчки лишь 2 балла. "Леванте" же имеет лишь 11 очков - и это почти приговор. Доселе ни одной команде в истории Ла Лиги не удавалось избежать вылета, набрав так мало баллов в 21 туре.

22-й тур. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Кадис" - 0:2

Голы: Негредо, 34, Сальви, 73

"Леванте": Айтор Фернандес - Мирамон (Пубиль, 77), Везу, Постиго, Клерк (Франкеса, 77) - Барди (де Фрутос, 55), Пепелу, Мелеро (Мальса, 87), Моралес - Сольдадо (Кантеро, 87), Марти

"Кадис": Ледесма - Карселен, Фали Хименес (Ароян, 38), Чуст, Эспино - Алехо (Арсамендия, 79), Феде, Алекс (Собрино, 61), Сальви - Лосано (Алькарас, 61), Негредо (Аларкон, 80)

Предупреждения: Барди, 49, Клерк, 69, Моралес, 76, Айтор Фернандес, 76 - Фали Хименес, 23, Лосано, 50, Сальви, 59, Ледесма, 68, Алехо, 76, Ароян, 90

"Подводники" прервали серию из трех подряд неудач даже без своего лидера Жерара Морено. О его травме ничего не известно - похоже, дело в COVID. Ну а "Мальорка" все ближе к зоне вылета - она не побеждает в Ла Лиге с 4 декабря.

Героем "Вильярреала" сегодня стал Альфонсо Педраса, который уничтожил Пабло Маффео на своем фланге и по сути сделал два гола.

Сперва прострел Педрасы в свои ворота срезал Руссо, а затем удачным кроссом от левого бека воспользовался Ману Тригейрос.

У "Мальорки" были удобные возможности вернуться в игру, но Фер Ниньо с пары метров пробил головой выше, а Анхель не реализовал выход один на один. О чем можно мечтать с такой реализацией?

1 - Franco Russo ???????? has become the first player to score an own goal, concede a penalty & be sent off in a single #LaLiga game since at least 2003/04 season. Forgettable#Mallorca #VillarrealRCDMallorca pic.twitter.com/svcmj7ZOJZ — OptaJose (@OptaJose) January 22, 2022

Вдобавок Руссо решил, что одного автогола мало, и привез на последних минутах красную и пенальти, потеряв в штрафной Жексона. Короче, кошмар. В таблице у "Киновари" 20 баллов и 17-я строчка; "Вильярреал" же временно поднялся на 6-е место с 32 баллами.

22-й тур. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Мальорка" - 3:0

Голы: Руссо, 12 (автогол), Тригейрос, 34, Парехо, 87 (с пенальти)

"Вильярреал": Рульи - Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Пино (Жексон, 68), Иборра, Парехо (Раба, 90+3), Мой Гомес (Иосифов, 90+3) - Тригейрос, Альберто Морено

"Мальорка": Роман - Маффео, Вальент, Руссо, Хауме Коста - Дани Родригес (Анхель, 76), Батталья, де Галларета (Севилья, 69) - Кубо (Ли Кан Ин, 69), Абдон (Ниньо, 57), Ндиай (Антонио Санчес, 57)

Предупреждения: Гаспар, 36 - Руссо, 80

Удаление: Руссо, 86