Примера. Атлетико - Валенсия 3:2. Эффектно отомстили за первый круг

После вылетов из Кубка и Суперкубка Испании "Атлетико" был нужен положительный импульс - и он был получен, пусть и ценой неимоверных усилий.

Вы точно помните, как в первом круге "Валенсия" забила дважды в добавленное время и украла победу у "Матрасников" - 3:3. Сегодня "Атлетико" отдал долг команде Пепе Бордаласа, которая провела два слишком разных тайма.

До перерыва "Валенсия" превосходила хозяев во всем. Юнус Муса открыл счет в контратаке, здорово качнув Шиме Врсалько и пробив в ближний угол ворот Яна Облака.

0 - Luis Suárez ???????? has failed to score his last eight #LaLiga games, equaling his longest run without scoring in the Top 5 European Leagues: eight games between May & December 2014 (his last game for Liverpool + his first seven for Barcelona). Drought#AtletiValencia pic.twitter.com/JDAvLHGUmH