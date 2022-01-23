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Примера. Атлетико - Валенсия 3:2. Эффектно отомстили за первый круг

Испания
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(1 голосов)

Не спешите хоронить "Матрасников"!

Примера. Атлетико - Валенсия 3:2. Эффектно отомстили за первый круг

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После вылетов из Кубка и Суперкубка Испании "Атлетико" был нужен положительный импульс - и он был получен, пусть и ценой неимоверных усилий.

Вы точно помните, как в первом круге "Валенсия" забила дважды в добавленное время и украла победу у "Матрасников" - 3:3. Сегодня "Атлетико" отдал долг команде Пепе Бордаласа, которая провела два слишком разных тайма.

До перерыва "Валенсия" превосходила хозяев во всем. Юнус Муса открыл счет в контратаке, здорово качнув Шиме Врсалько и пробив в ближний угол ворот Яна Облака.

Второй гол в раздевалку провел Уго Дуро - здесь уже сработала комбинация прямо по центру, где Марио Эрмосо симулировал, фолил, кричал, но только не делал свою работу.

Зачем после такого тайма садиться в глубокую оборону? Наверное, это главная загадка вечера. Бордалас проявил трусость, а футбол трусов не любит. Даже полуразваленный "Атлетико" почувствовал слабость оппонента и пошел его штурмовать.

Команду Симеоне завел гол Матеуса Куньи после углового - уже 5-й для бразильца в текущем сезоне. Но, конечно, особенно удались "Матрасникам" последние минуты.

Ошибка Хауме Доменека привела к голу Анхеля Корреа 91-й минуте, а через неполных 60 секунд подключившийся к атаке Эрмосо вырвал для своих победу, замкнув прострел от все того же Куньи!

Кажется, это карма. С 2011 года не побеждала "Валенсия" на поле "Атлетико", и сегодня, даже имея идеальную ситуацию, умудрилась упустить три очка. Что в таких случаях делать - лучше всех знает Миша Кополовец.

Если же серьезно, то в таблице "Атлетико" теперь идет 4-м с 36 очками; у "Летучих мышей" 29 баллов и 9-я позиция.

22-й тур. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Валенсия" - 3:2

Голы: Матеус Кунья, 64, Корреа, 90+1, Эрмосо, 90+2 - Муса, 25, Дуро, 44

"Атлетико": Облак - Врсалько (Эррера, 61), Хименес, Эрмосо, Ренан Лоди (Корреа, 46) - Карраско (Серрано, 90+8), де Пауль, Коке, Лемар (Матеус Кунья, 57) - Суарес, Феликс (Фелипе, 57)

"Валенсия": Доменек - Коррея (Москера, 72), Фулькье, Диахаби, Альдерете (Киндреди, 54), Тони Лато (Васкес, 72) - Гильямон, Солер, Муса (Рачич, 88) - Гедеш, Дуро (Макси Гомес, 72)

Предупреждения: Коке, 27, Эрмосо, 37, Суарес, 82, Эррера, 84, Хименес, 90+2 - Коррея, 14, Фулькье, 37, Муса, 43, Гильямон, 61, Тони Лато, 65, Доменек, 83

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В статье: Атлетико (Мадрид) Валенсия
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Комментарии (3)
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Dr. House (Поділля)
23.01.2022 в 00:48
Это хорошо, что АМ выиграл. Симеоне должен мёртвой хваткой схватится за четвертое место и не пустить туда ФКБ
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+2
-7
metall5291 (Kharkiv)
23.01.2022 в 00:31
В анонсе к матчу я предсказывал ничью, но дважды ошибся, что ли. Не ожидал, что Валенсия сможет так опрокинуть Атлетико в первом тайме. А похоронив Атлетико, тем более не ожидал, что он воскреснет. Но это футбол (избитая фраза) и он бывает непредсказуем. Все претенденты на места в ЛЧ (кроме Реала) непредсказуемы совершенно. И один-два тура могут всё поменять. Тако этот чемпионат в Ла Лиге.
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+1
-9
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 00:10
Вот это шухер. АМ неожиданно встряхнулся в сегодняшнем сонном царстве. Знатный финиш. Еще и 11 желтых карточек и ни одного удаления.))
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+1
-8


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