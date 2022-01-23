Примера. Атлетико - Валенсия 3:2. Эффектно отомстили за первый круг

После вылетов из Кубка и Суперкубка Испании "Атлетико" был нужен положительный импульс - и он был получен, пусть и ценой неимоверных усилий.

Вы точно помните, как в первом круге "Валенсия" забила дважды в добавленное время и украла победу у "Матрасников" - 3:3. Сегодня "Атлетико" отдал долг команде Пепе Бордаласа, которая провела два слишком разных тайма.

До перерыва "Валенсия" превосходила хозяев во всем. Юнус Муса открыл счет в контратаке, здорово качнув Шиме Врсалько и пробив в ближний угол ворот Яна Облака.

0 - Luis Suárez ???????? has failed to score his last eight #LaLiga games, equaling his longest run without scoring in the Top 5 European Leagues: eight games between May & December 2014 (his last game for Liverpool + his first seven for Barcelona). Drought#AtletiValencia pic.twitter.com/JDAvLHGUmH — OptaJose (@OptaJose) January 22, 2022

Второй гол в раздевалку провел Уго Дуро - здесь уже сработала комбинация прямо по центру, где Марио Эрмосо симулировал, фолил, кричал, но только не делал свою работу.

Зачем после такого тайма садиться в глубокую оборону? Наверное, это главная загадка вечера. Бордалас проявил трусость, а футбол трусов не любит. Даже полуразваленный "Атлетико" почувствовал слабость оппонента и пошел его штурмовать.

Команду Симеоне завел гол Матеуса Куньи после углового - уже 5-й для бразильца в текущем сезоне. Но, конечно, особенно удались "Матрасникам" последние минуты.

Ошибка Хауме Доменека привела к голу Анхеля Корреа 91-й минуте, а через неполных 60 секунд подключившийся к атаке Эрмосо вырвал для своих победу, замкнув прострел от все того же Куньи!

90' - @atletienglish have become the second local #LaLiga team this century to win after trailing thanks to two goals scored in the injury time, after Real Betis...... vs Valencia in December 2011. Heroic#AtletiValencia #ValenciaCF pic.twitter.com/hTt0KNw4AA — OptaJose (@OptaJose) January 22, 2022

Кажется, это карма. С 2011 года не побеждала "Валенсия" на поле "Атлетико", и сегодня, даже имея идеальную ситуацию, умудрилась упустить три очка. Что в таких случаях делать - лучше всех знает Миша Кополовец.

Если же серьезно, то в таблице "Атлетико" теперь идет 4-м с 36 очками; у "Летучих мышей" 29 баллов и 9-я позиция.

22-й тур. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Валенсия" - 3:2

Голы: Матеус Кунья, 64, Корреа, 90+1, Эрмосо, 90+2 - Муса, 25, Дуро, 44

"Атлетико": Облак - Врсалько (Эррера, 61), Хименес, Эрмосо, Ренан Лоди (Корреа, 46) - Карраско (Серрано, 90+8), де Пауль, Коке, Лемар (Матеус Кунья, 57) - Суарес, Феликс (Фелипе, 57)

"Валенсия": Доменек - Коррея (Москера, 72), Фулькье, Диахаби, Альдерете (Киндреди, 54), Тони Лато (Васкес, 72) - Гильямон, Солер, Муса (Рачич, 88) - Гедеш, Дуро (Макси Гомес, 72)

Предупреждения: Коке, 27, Эрмосо, 37, Суарес, 82, Эррера, 84, Хименес, 90+2 - Коррея, 14, Фулькье, 37, Муса, 43, Гильямон, 61, Тони Лато, 65, Доменек, 83