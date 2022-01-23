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Реал включил в шортлист двух самых дорогих 18-летних футболистов мира

Испания
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Испанцы хотят усилить центр поля

Реал включил в шортлист двух самых дорогих 18-летних футболистов мира

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Мадридский "Реал" включил в свой шортлист полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема и его партнера по амплуа из "Байера" Флориана Виртца. Об этом сообщает Marca.

В списке желаемых приобретений семеро игроков, а на первых двух позициях находятся нападающие Эрлинг Голланд и Килиан Мбаппе.

Кроме вышеупомянутых четырех футболистов в шортлисте игрок "Аякса" Райан Гравенберх, защитник "Лестера" Уэсли Фофана и 15-летний нападающий "Палмейраса" Эндрик. Все они рассматриваются на перспективу.

Отметим, что Беллингем и Виртц – самые дорогие игроки мира по данным Transfermarkt среди футболистов до 18 лет. Англичанин оценивается в 75 миллионов евро, в то время как немец – в 70 млн евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Джуд Беллингем Флориан Виртц
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Источник:
Marca

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