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Дембеле пропустил тренировку Барсы из-за расстройства желудка

Испания
(1 голосов)

Второй матч подряд вне заявки

Дембеле пропустил тренировку Барсы из-за расстройства желудка

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле отсутствовал на сегодняшней утренней тренировке. Об этом сообщил официальный твиттер клуба.

Как сообщили в столице Каталонии, француз пропустил занятие из-за расстройства желудка.

24-летний игрок по-прежнему не продлил контракт с "сине-гранатовыми". Действующее соглашение Усмана с "блауграной" рассчитано до лета 2022 года.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.01.2022 в 17:15
эдди мерфи
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
23.01.2022 в 16:30
Просто срал он на эту Барсу
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+2
0
sasha_lv (Львів)
23.01.2022 в 16:32
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+1
0
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 17:00
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+1
0


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