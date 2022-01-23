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Дембеле пропустил тренировку Барсы из-за расстройства желудка
Второй матч подряд вне заявки
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле отсутствовал на сегодняшней утренней тренировке. Об этом сообщил официальный твиттер клуба.
Как сообщили в столице Каталонии, француз пропустил занятие из-за расстройства желудка.
24-летний игрок по-прежнему не продлил контракт с "сине-гранатовыми". Действующее соглашение Усмана с "блауграной" рассчитано до лета 2022 года.
[MEDICAL UPDATE]— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 23, 2022
Expected at Ciutat Esportiva Joan Gamper this morning, first-team player, Ousmane Dembélé, was a no-show due to a stomach upset
pic.twitter.com/gHFQRkw0po
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