Дембеле пропустил тренировку Барсы из-за расстройства желудка

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле отсутствовал на сегодняшней утренней тренировке. Об этом сообщил официальный твиттер клуба.

Как сообщили в столице Каталонии, француз пропустил занятие из-за расстройства желудка.

24-летний игрок по-прежнему не продлил контракт с "сине-гранатовыми". Действующее соглашение Усмана с "блауграной" рассчитано до лета 2022 года.

Expected at Ciutat Esportiva Joan Gamper this morning, first-team player, Ousmane Dembélé, was a no-show due to a stomach upset

