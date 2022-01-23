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Бензема получил травму в матче с Эльче
Француз не смог доиграть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в матче 22-го тура Ла Лиги "Реал" дома принимал "Эльче". Мадридский клуб сначала пропустил два гола, но затем смог совершить камбэк (2:2).
На 58-й минуте ключевой нападащий "сливочных", Карим Бензема, получил травму задней поверхности левого бедра. Француз был заменен - на поле вышел Лука Йович.
Ранее, на 33-й минуте поединка, Бензема не смог реализировать пенальти. Несмотря на это, мадридцы смогли вырвать одно очко благодаря голам Луки Модрича и Эдера Милитао.
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