Бензема получил травму в матче с Эльче

Сегодня в матче 22-го тура Ла Лиги "Реал" дома принимал "Эльче". Мадридский клуб сначала пропустил два гола, но затем смог совершить камбэк (2:2).

На 58-й минуте ключевой нападащий "сливочных", Карим Бензема, получил травму задней поверхности левого бедра. Француз был заменен - на поле вышел Лука Йович.

Ранее, на 33-й минуте поединка, Бензема не смог реализировать пенальти. Несмотря на это, мадридцы смогли вырвать одно очко благодаря голам Луки Модрича и Эдера Милитао.