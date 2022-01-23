  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бензема получил травму в матче с Эльче
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бензема получил травму в матче с Эльче

Испания
(1 голосов)

Француз не смог доиграть поединок

Бензема получил травму в матче с Эльче

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в матче 22-го тура Ла Лиги "Реал" дома принимал "Эльче". Мадридский клуб сначала пропустил два гола, но затем смог совершить камбэк (2:2).

На 58-й минуте ключевой нападащий "сливочных", Карим Бензема, получил травму задней поверхности левого бедра. Француз был заменен - на поле вышел Лука Йович.

Ранее, на 33-й минуте поединка, Бензема не смог реализировать пенальти. Несмотря на это, мадридцы смогли вырвать одно очко благодаря голам Луки Модрича и Эдера Милитао.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Эльче Лука Йович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...