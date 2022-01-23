Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Реал - Эльче 2:2. Опять спаслись на последних минутах
Три пенальти, травма Бензема и героичный Милитао
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency
На неделе "Эльче" уже был близок к победе над Мадридом в Кубке, но упустил все за последние 10 минут. Сегодня произошло то же самое, только итог - не победа "Реала", а только ничья.
Еще по первому матчу было заметно, как тяжело дается "Реалу" преодоление защитных рядов "Эльче". Зелено-белые обороняются глубоко, цепко, сильны вверху и к тому же умеют убегать в контратаки флангами. Возвращение в состав Бензема мало что поменяло.
Мадрид был неплох на старте - Винисиус классно вываливался на ворота под углом, но попал во вратаря; Кроос плотно прикладывался издали - мимо. Закончилось все пенальти за фол на Вини, который смазал Карим - наверное, справедливо, ведь до этого было очевидное нарушение от Крооса.
1+1 - Pere Milla ???????? is the first player to have scored & conceded a penalty in a single #LaLiga game at Santiago Bernabéu since Dani Parejo for Valencia in April 2017. Sand@Elchecf_en #RealMadridElche #Elche pic.twitter.com/mcwHd4Dbt7— OptaJose (@OptaJose) January 23, 2022
"Эльче" после 40 минут обороны выбежал вперед и сразу забил после навеса - в пространство между Алабой и Милитао мог поместиться не только Бойе, но и эскадрон кавалерии.
Второй тайм начался для "Реала" c двух неудач. Во-первых, травму получил Бензема; во-вторых, VAR отменил второй пенальти, который явно "рисовал" Азар.
Чем дальше, тем больше атаки Мадрида теряли мысль и темп. "Эльче" комфортно оборонялся, а затем и вовсе забил второй - Бойе отпасовал на Милью, а тот исполнил так, что даже Куртуа не достал.
-2 - @realmadriden have drawn their first game after comeback (two goals down) since March 2017 vs Las Palmas (1-3, 3-3). Just Las Palmas (GP34 D5 L29) & Elche (GP23 D4 L19) are the teams to have appeared at Real Madrid most often without win.Scenic#RealMadridElche #RealMadrid pic.twitter.com/Wxc26eqNvu— OptaJose (@OptaJose) January 23, 2022
"Реал" вернул в игру третий пенальти - на сей раз, за игру рукой. Зелено-белые после свистка наверняка будут жаловаться на судью - имеют право. Впрочем, еще больше им надо сетовать на себя - упускать Эдера Милитао в собственной штрафной в добавленное время было никак нельзя.
Благодаря тяжелейшему камбэку команда Карло Анчелотти укрепила лидерство - у нее 50 очков и 4 балла преимущества над "Севильей". У "Эльче" 15-е место и 23 очка.
22-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Эльче" - 2:2
Голы: Модрич, 82 (с пенальти), Милитао, 90+1 - Бойе, 42, Милья, 76
"Реал": Куртуа - Васкес (Вальверде, 79), Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос (Родриго, 64) - Азар (Иско, 79), Бензема (Йович, 58), Винисиус
"Эльче": Бадиа - Паласиос, Верду, Диего Гонсалес, Мохика - Моренте (Фидель, 55), Гути, Гумбау, Милья - Бойе, Лукас Перес (Хосан, 88)
Предупреждения: Милитао, 54, Винисиус, 72, Алаба, 90+4 - Фидель, 55
Популярное сейчас
- Реабилитировались: Украина уничтожила Сербию на чемпионате Европы по футзалу. Как это было
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду
- Сборная Польши готова предложить Шевченко меньше, чем он хочет, но больше, чем он зарабатывал у Дженоа
- Лунин в тройке худших игроков основы Реала в матче с Эльче по оценкам SofaScore
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО