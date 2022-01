Примера. Реал - Эльче 2:2. Опять спаслись на последних минутах

На неделе "Эльче" уже был близок к победе над Мадридом в Кубке, но упустил все за последние 10 минут. Сегодня произошло то же самое, только итог - не победа "Реала", а только ничья.

Еще по первому матчу было заметно, как тяжело дается "Реалу" преодоление защитных рядов "Эльче". Зелено-белые обороняются глубоко, цепко, сильны вверху и к тому же умеют убегать в контратаки флангами. Возвращение в состав Бензема мало что поменяло.

Мадрид был неплох на старте - Винисиус классно вываливался на ворота под углом, но попал во вратаря; Кроос плотно прикладывался издали - мимо. Закончилось все пенальти за фол на Вини, который смазал Карим - наверное, справедливо, ведь до этого было очевидное нарушение от Крооса.

Pere Milla is the first player to have scored & conceded a penalty in a single LaLiga game at Santiago Bernabéu since Dani Parejo for Valencia in April 2017.

"Эльче" после 40 минут обороны выбежал вперед и сразу забил после навеса - в пространство между Алабой и Милитао мог поместиться не только Бойе, но и эскадрон кавалерии.

Второй тайм начался для "Реала" c двух неудач. Во-первых, травму получил Бензема; во-вторых, VAR отменил второй пенальти, который явно "рисовал" Азар.

Чем дальше, тем больше атаки Мадрида теряли мысль и темп. "Эльче" комфортно оборонялся, а затем и вовсе забил второй - Бойе отпасовал на Милью, а тот исполнил так, что даже Куртуа не достал.

Real Madrid have drawn their first game after comeback (two goals down) since March 2017 vs Las Palmas (1-3, 3-3). Just Las Palmas (GP34 D5 L29) & Elche (GP23 D4 L19) are the teams to have appeared at Real Madrid most often without win.