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Примера. Реал - Эльче 2:2. Опять спаслись на последних минутах

Испания
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(1 голосов)

Три пенальти, травма Бензема и героичный Милитао

Примера. Реал - Эльче 2:2. Опять спаслись на последних минутах

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

На неделе "Эльче" уже был близок к победе над Мадридом в Кубке, но упустил все за последние 10 минут. Сегодня произошло то же самое, только итог - не победа "Реала", а только ничья.

Еще по первому матчу было заметно, как тяжело дается "Реалу" преодоление защитных рядов "Эльче". Зелено-белые обороняются глубоко, цепко, сильны вверху и к тому же умеют убегать в контратаки флангами. Возвращение в состав Бензема мало что поменяло.

Мадрид был неплох на старте - Винисиус классно вываливался на ворота под углом, но попал во вратаря; Кроос плотно прикладывался издали - мимо. Закончилось все пенальти за фол на Вини, который смазал Карим - наверное, справедливо, ведь до этого было очевидное нарушение от Крооса.

"Эльче" после 40 минут обороны выбежал вперед и сразу забил после навеса - в пространство между Алабой и Милитао мог поместиться не только Бойе, но и эскадрон кавалерии.

Второй тайм начался для "Реала" c двух неудач. Во-первых, травму получил Бензема; во-вторых, VAR отменил второй пенальти, который явно "рисовал" Азар.

Чем дальше, тем больше атаки Мадрида теряли мысль и темп. "Эльче" комфортно оборонялся, а затем и вовсе забил второй - Бойе отпасовал на Милью, а тот исполнил так, что даже Куртуа не достал.

"Реал" вернул в игру третий пенальти - на сей раз, за игру рукой. Зелено-белые после свистка наверняка будут жаловаться на судью - имеют право. Впрочем, еще больше им надо сетовать на себя - упускать Эдера Милитао в собственной штрафной в добавленное время было никак нельзя.

Благодаря тяжелейшему камбэку команда Карло Анчелотти укрепила лидерство - у нее 50 очков и 4 балла преимущества над "Севильей". У "Эльче" 15-е место и 23 очка.

22-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Эльче" - 2:2

Голы: Модрич, 82 (с пенальти), Милитао, 90+1 - Бойе, 42, Милья, 76

"Реал": Куртуа - Васкес (Вальверде, 79), Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос (Родриго, 64) - Азар (Иско, 79), Бензема (Йович, 58), Винисиус

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Верду, Диего Гонсалес, Мохика - Моренте (Фидель, 55), Гути, Гумбау, Милья - Бойе, Лукас Перес (Хосан, 88)

Предупреждения: Милитао, 54, Винисиус, 72, Алаба, 90+4 - Фидель, 55

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В статье: Реал (Мадрид) Эльче
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Комментарии (86)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.01.2022 в 20:40
В последнее время, когда начался спад у Барсы , на сайте появилось много дерьмоников. Вылезли черви, пока Барсу потряхивает. Да и мадридисты борзее стали. А когда Барса лет десять трахала Реал и дома, и особенно га БарнаЛео, то всё было тише и скромнее ( я свидетель, присутствовал га Камп Ноу 5-1 ). А у доброго мадридиста Ковы вообще контузия случилась. Не дождался бедняга лучших для Реала времён .))
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0
-4
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 20:52
Зате останні роки Барсу потрахують крім Реалу всі, кому треба і не треба: Рома, Ліверпуль, ПСЖ, Осасуна і т. д. і т. п.Скоро буде як в анекдоті: хто ще не ї.ав наречену?
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+1
0
sasha_lv (Львів)
23.01.2022 в 20:53
на Камп Ноу? хіба уві сні ,блохастий....
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0
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.01.2022 в 20:39
Даю статистику по пенальті за три останні сезони. Так ось, Реалу на пробиття пенальті потрібно було зіграти 503 хвилини, а Барсі 428. Так що зразу видно хто частіше б'є. По Україні: для Динамо- 256 хвилин, для Шахти- 292 хвилини.
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-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.01.2022 в 20:41
Беда то какая
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0
-2
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.01.2022 в 20:43
Бєда- не бєда, а просто констатація факту
+1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.01.2022 в 20:45
Да я согласен с твоей статистикой. А за какой это сезон?
0
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.01.2022 в 20:45
За три останні включно із цим
+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.01.2022 в 20:49
Наверное, когда не было BAR и в Реале был Роналду, то всё выглядело наоборот и с большей разницей? Никогда не забуду, как эта шлюха выпросила пенальти, когда мяч попал в спину Срны.
0
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.01.2022 в 20:53
Було діло. А я ніколи не забуду, коли Шахтар вигравав в Барси 1:0 на 87-хвилині, була травма гравця Шахти, Срна вибив м'яч, а барсСуки м'яч не віддали, а зробили атаку і злобний гном зрівняв рахунок. Шахтар поплив і ще в компенсований час ще другий пропустив
+1
0
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NORDOS
23.01.2022 в 20:36
схоже, що колись барселонський поважний фан мес став звичайним під@ром і нікнейм свій загубив все менше стає більш-менш адекватних барседрочерівнавіть спокійний признався, що він тут пише лише, щоб позлити, а виходить, щоб опозоритись
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+2
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.01.2022 в 20:42
П Н Х прыщавый.
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0
-4
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NORDOS
23.01.2022 в 20:45
оо! говоряще сміття) твоє місце в помийці, чепушило
+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.01.2022 в 20:25
Хахахаха. Л.о.х.и мадридские. Если бы в Ла Лиге были все такие как Эльче, то Реал стабильно находился бы во второй десятке.))
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+1
-6
sasha_lv (Львів)
23.01.2022 в 20:30
блохастий,а де твоя Барса?
Ответить
+1
-1
avatar
NORDOS
23.01.2022 в 20:31
барса тоді б була в сегунді
+2
-1
sasha_lv (Львів)
23.01.2022 в 20:36
ще трохи,і Хаві їх туди заведе...
0
-1
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NORDOS
23.01.2022 в 20:31
уточнення. як ельче та арбітр, який судив проти Реала
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+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
23.01.2022 в 20:31
Ну да, больше Эльче хороших и разных. Я еще Алавеса дождусь.
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 20:35
Закрийте вихід з будки!!!
+1
-1
Dr. House (Поділля)
23.01.2022 в 20:32
Педя, тебе что , яйца прищемило, что визжишь?))) Следи за своей барсотушкой и в какой она десятке, а то привыкли барсодрочеры, что под Барсу всякие Осасуны ложаться, но что-то в последнее время пошло не так
Ответить
+3
-1
sasha_lv (Львів)
23.01.2022 в 20:34
+1
-1
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 20:35
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.01.2022 в 20:43
За ваше здоровье бедняги
0
-3
metall5291 (Kharkiv)
23.01.2022 в 20:16
Мы уже говорили, что в Реале неизбежен "износ основных фондов". Вот и началось. Чудят те, которые давно не чудили, промахиваются те, которые не промахивались, заплетаются в своих ногах те, которые феерили и поражали техникой. Приблизительно месяц назад я писал о том, что играть одиннадцатью футболистами из матча в матч можно, но недолго. Вот и пошло. Сегодня Реал Папы Карло напоминает тот Зидановский Реал, от которого нервный тик. Который вымучивал победы в один мяч, а если первым пропускал, то вымучивал уже ничью. В плюс Папе Карло разве лишь то, что вымучили и откамбечились с 0-2. Реал Зидана с 0-2 не отыгрался бы, к гадалке не ходи. Хорошо, что преследователи тоже не блещут стабильностью. Целью Реала в этом сезоне вижу взять Ла-Лигу и грохнуть ПСЖ. И всё. А летом усилить состав. Усилить, подчеркиваю а не насиловать. Но в покупку одновременно Мбаппе и Холланда - не верю. Тупо не хватит денег, а если и хватит, то конкуренты подо... ут. А вообще усиление предполагает не только покупку этих двух. Вспомним МЮ времен Сэра Алекса. Как они вводили в основу ноунеймов, а через год их уже знал весь мир. Всем удачи.
Ответить
+1
-4
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 20:25
Времена изменились. Ноунеймов уже покупают за достаточно серьезные деньги.
Ответить
+1
-5
metall5291 (Kharkiv)
23.01.2022 в 20:32
Да, но не за такие, как Холланда и Мбаппе.
0
-1
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 20:35
Поэтому и стоит взглянуть на старые нидерландские (барселонские) практики: свои с детства. Единственный выход, чтобы избежать безумно распухших бюджетов.
0
-1
download1 (huyersk)
23.01.2022 в 19:42
Лунін пропустив один гол за 120 хв проти Ельче, Куртуа - 2 голи за 90 хв. Питання є, хто сильніший воротар?
Ответить
+1
-3
kaput1980 (Херсон)
23.01.2022 в 19:49
Ну такое, по 1й игре не судят
Ответить
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
23.01.2022 в 19:53
Смотрел рейтинг топ вратарей 2021 года, и там был такой показатель отраженных вероятных голов. что-то типа XG для вратарей. Так вот у Куртуа было 17 таких отбитых "100% голов", при том что у других вратарей топ чемпионатов не было даже 10 в этой грфе. Куртуа свой хлеб не зря ест, то что ему сегодня 2 залетело, ну бывает. Тащит он тоже огого.
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+4
0
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hardcorepwnz (Украина)
23.01.2022 в 19:54
Андрей конечно тоже талантливый парень, и мог бы играть за какой-то Эльче свободно, а то и за Валенсию со временем. Но тут уже вопрос, чего он вообще хочет от жизни и своей карьеры. Может его все устраивает)
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+2
0
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 19:40
Трошки відійду від теми: гляньте, який щойно гол Тотенхему Зієш поклав...
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+2
0
sasha_lv (Львів)
23.01.2022 в 19:38
Як казав Мішко Кополовець---в церкву і свічку ставити....просто пороблено з аутсайдерами..
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
23.01.2022 в 19:42
Меня уже за несколько лет так тошнит эта уйня, каждый второй матч такой. Приезжает любая дворовая команда, становится в две шеренги перед воротами, вратарь выпивает зелье удачи, и с криками "А вот и не забьете!" играют на отбой, падают, тянут время и не выходят дальше центрального круга. А наши 90 минут перебрасывают мяч между флангами, навешивают в угловой флажок и просят пенальти. В итоге в лучшем случае увозят ничью.
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+3
-1
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hardcorepwnz (Украина)
23.01.2022 в 19:43
И это все началось наверное году так в 2016, когда уже пик Роналду прошел, и он перестал забивать по 3 гола еще до перерыва. Ну видимо теперь нужно ждать прихода Мбаппе и Холанда, и терпеть это д*рьмо.
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+5
0
metall5291 (Kharkiv)
23.01.2022 в 20:18
Увы, так. Но, помимо этих двоих нужно усиление еще (я выше написал).
+1
-1
sasha_lv (Львів)
23.01.2022 в 20:27
Хард,Холанд однозначно,а Мбаппе якось опасно,шоб другий Дємбеле не вийшов...
0
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
23.01.2022 в 19:38
дуууже важко виглядали. такий і результат
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+2
0
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Spokoyno (Київ)
23.01.2022 в 19:30
Давати пробити пенальті поки хтось не заб'є ЦЕ ВЖЕ БУЛО
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0
-6
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 19:31
А де ж реферат, Моська?
Ответить
+5
0
sasha_lv (Львів)
23.01.2022 в 19:33
Спокійно,а ти матч дивився?чи як алкан коментуєш?
+3
0
avatar
Spokoyno (Київ)
23.01.2022 в 19:59
Читаю та "коментую" лише заголовок... Так чМосек подратувати А дивлюсь тільки гру команд, за які вболіваю! Наприклад Ліверпуль!
+1
-5
sasha_lv (Львів)
23.01.2022 в 20:32
Лівер-топ !.......+
0
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.01.2022 в 20:35
Дядько, а коли Лівер виніс Барсу 4:0 після 0:3 за кого вболівали?)))
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
23.01.2022 в 20:42
ANESTEZIO Таки матчі, як серпом по ... Намагаєшся хоч насолодитися футболом
+1
0
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 20:43
+1
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.01.2022 в 20:55
Четвертий гол Лівера- це ШЕДЕВР!
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
23.01.2022 в 19:33
Да, в прошлом году против Валенсии было, когда 3 штуки в ворота Реала поставили. А в пользу Реала не помню.
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+6
0
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 19:20
Реал виглядав вкрай втомленим...Пенальті на Азарі не було ( спеціально для прихильників "Руки Переса"), але мати стільки моментів та зіграти внічию... Тим цікавішим буде чемп...
Ответить
+4
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
23.01.2022 в 19:22
Да, уже явно приехали пацаны. Защита не в форме, Карим и Вини подсдулись, и вот они проблемы почти в каждом матче на протяжении месяца. Хоть бы временно. Еще везет что Севилья тоже очки теряет.
Ответить
+4
0
sasha_lv (Львів)
23.01.2022 в 19:28
Зато нас в тонусі тримають...
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
23.01.2022 в 19:30
Интригу в чемпионате держат))
+3
0
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 19:30
Ще й в якому! Навіть барсодрочери щось не спішать зловтішатися...Вражені...
+3
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
23.01.2022 в 19:19
Смешной тур камбэков Барселонцам стоит начинать бояться Алавес, в этом туре происходят удивительные вещи. И не сказать, что Эльче прям организованным автобусом стоял, просто вот не шёл мяч в ворота и все. И Карим впервые в клубной карьере не забил пенальти, и Винисиус пижонил, и вратарь Эльче отбивал все что летит. Но в итоге опять, как только соперник поверил в победу, так тут же ее упустил. И это судья еще третий пенальти должен был ставить в ворота гандбольного клуба Эльче, когда вскоре после второго их капитан снова мяч рукой в штрафной лапал. Ну да ладно.
Ответить
+4
0
sasha_lv (Львів)
23.01.2022 в 19:21
Нк не повезло ельче-2 удари 2 м'яча
Ответить
+3
0
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 19:26
Але яка це буде тема для Беспокійного!!!
Ответить
+2
0
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 19:27
Це я про пенальті...
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
23.01.2022 в 19:29
Не знаю, по первому еще есть вопросы, что Кроос с нарушением мяч забрал, второй железный. Просто вот так судить должны в каждом матче, каждое нарушение идти смотреть, а не на по*уй "Ой ну это же Реал играет, они и без пенальти должны справляться". Если нарушение есть, оно должно фиксироваться. Сколько мы со всякими Кадисами не досчитались очков, когда судьи просто не желают смотреть вар, в каждом матче Винисиуса по 5 раз сбивают в штрафной, руки и т.д.
+3
0
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 19:33
Ну це ж Реал грав...Значить, всі пеналі ліві...А от якби Барселона...
+3
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
23.01.2022 в 19:33
А, ну это естественно))
+3
0
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 19:48
Все видят периодически оценочные отчеты по потерянным очкам из-за пенальти или не пенальти. РМ никогда не занимал первые места. Вам ли жаловаться?
0
-2
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 19:50
Та тільки ви ж і жалієтеся...Барсу завжди засудять, Реалу завжди підсудять...
+2
0
sasha_lv (Львів)
23.01.2022 в 19:19
Трошки...того...всралися....
Ответить
+2
0
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 19:23
Це точно...Але хто ж їм лікар...Треба забивати свої моменти...Ельче два рази виповзло- два голи...
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+3
0
sasha_lv (Львів)
23.01.2022 в 19:25
Буває,но тенденція насторожує....
+2
0
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 19:19
Судейка затащил, я так понимаю. Три, бл., пенальти.
Ответить
+1
-5
avatar
hardcorepwnz (Украина)
23.01.2022 в 19:20
Где три-то, когда два. Три должен был ставить, пожалел уже в конце, за очередной гандбол.
Ответить
+4
0
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 19:22
Я взял с названия статьи. И по поводу забитого даже у Ромы сомнения.
+1
-4
avatar
hardcorepwnz (Украина)
23.01.2022 в 19:24
Хз почему в названии так. Был первый, где Винисиусу ноги заплели. Потом был вар после падения Азара и ничего не назначили. И потом назначили второй, когда игрок Эльче мяч рукой хапнул, и там рука явно не была прижата к телу. Ну и был еще один такой же эпизод, но там уже судья ничего не смотрел.
+3
0
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 19:30
За последний момент судья уже не смотрел, видимо, потому что за рисунок Азару ничего не дал. Где-то же надо остановиться.
0
-4
avatar
hardcorepwnz (Украина)
23.01.2022 в 19:35
Да там не то чтобы он рисовал, скорее сам запутался в ногах, а потом уже его тронул защитник. Тут действительно не было, но ничего и не поставили. И это было между двумя назначенными пенальти.
+3
0
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 19:43
Я посмотрю обзор. Если спорные моменты покажут, конечно. Но в справедливость не верю. Подозрительно все это. p.s. Хотя в победе РМ не сомневался. Но Эльче пошел на принцип после кубка.
0
-4
avatar
hardcorepwnz (Украина)
23.01.2022 в 19:46
На самом деле, они будь чуть поумнее, как Кадис, выиграли бы и там, и там. В кубке удалили Марсело, они почувствовали кровь и побежали добивать, получили 2. Тут при счете 2-0 они вдруг какой то прессинг начали включать, тоже видимо уверовали в победу, но рановато. Им уже сегодня тренер руками машет, показывает КАЛМ ДАУН, РЕЛАКС БОЙС, остановитесь. Не подействовало
+3
0
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 19:51
Ну горячих эстонских парней никто не отменяет. Тем более бразильских.
0
-4
sasha_lv (Львів)
23.01.2022 в 19:20
Алкан 2 пенальті,і усі законні
Ответить
+3
0
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 19:21
Ты кто, бл.?
0
-4
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 19:21
Та він же ж матч не дивився, так,виповз випорожнитися...
+3
0
sasha_lv (Львів)
23.01.2022 в 19:24
Кінь в пальто,бєхарь коматозний...
+3
0
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 19:24
.уй в пальто, явно.
0
-4
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 19:25
Алканавте, вали звідси, дай нормальним вболівальникам поспілкуватися, а то перегар через монітор пре...
+3
0
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 19:26
Когда ты о футболе писал, Алграб? Кроме предсказаний.
0
-4
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 19:27
И с кем ты общаешься? С новоявленным львовским убогим?
0
-4
sasha_lv (Львів)
23.01.2022 в 19:32
Більш убогим як ти,бути неможливо
+2
0
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 19:34
Не твоє аватарське діло...Пішов звідси, " сіній птєродактєль"...
+3
0
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 19:36
0
-4


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