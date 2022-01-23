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Васкес: Эльче убивал время. Реал продолжит биться за чемпионство

Испания
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Лукас высказался после домашней ничьи

Васкес: Эльче убивал время. Реал продолжит биться за чемпионство

Новина українською

Хавбек мадридского "Реала" Лукас Васкес прокомментировал ничью с "Эльче" в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги.

"Мы должны быть довольны результатом, потому что проигрывали 0:2, но проявили мужество и стремление к победе. Нам не хватало точности в наших действиях. Шансы победить были.

Глупо было бы освистывать Бензема за то, что он не забил пенальти, и аплодисменты "Бернабеу" стали прекрасным жестом. Он забьет в следующий раз.

Возможно, сказалась наша усталость. Когда соперник повел, то сел в защиту, стал убивать время, и это дорого нам обошлось. Но мы продолжим биться за чемпионство", – рассказал игрок "сливочных".

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В статье: Реал (Мадрид) Лукас Васкес Эльче
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