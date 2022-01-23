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Васкес: Эльче убивал время. Реал продолжит биться за чемпионство
Лукас высказался после домашней ничьи
Хавбек мадридского "Реала" Лукас Васкес прокомментировал
"Мы должны быть довольны результатом, потому что проигрывали 0:2, но проявили мужество и стремление к победе. Нам не хватало точности в наших действиях. Шансы победить были.
Глупо было бы освистывать Бензема за то, что он не забил пенальти, и аплодисменты "Бернабеу" стали прекрасным жестом. Он забьет в следующий раз.
Возможно, сказалась наша усталость. Когда соперник повел, то сел в защиту, стал убивать время, и это дорого нам обошлось. Но мы продолжим биться за чемпионство", – рассказал игрок "сливочных".
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