Примера. Атлетик геройствует, Ла Реал оступается, а Осасуна победила в гостях впервые за 4 месяца

С октября не побеждала на выезде в Ла Лиге "Осасуна" - и вот настал тот самый день.

"Гранада" была бита абсолютно по делу. Да, у нее хватало своих шансов, но хозяева играли вспышками; "Осасуна" же давила постоянно, от начала и до конца. Отсюда и 7:2 по ударам в створ.

Еще до перерыва команды обменялись отмененными голами - у "Гранады" не туда залез Херман Санчес, у "Осасуны" - Будимир.

Справедливость же восторжествовала ближе к концу встречи - это Давид Гарсия, который до этого наглухо закрыл раззабивавшегося Молину, забил после углового.

4 - Osasuna have scored four of their last six goals in LaLiga with the head - only Barcelona have scored more headed goals (8) in the competition this season than the Navarre side (7). Controller. pic.twitter.com/C8W0iO4O8a