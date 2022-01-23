Примера. Атлетик геройствует, Ла Реал оступается, а Осасуна победила в гостях впервые за 4 месяца

С октября не побеждала на выезде в Ла Лиге "Осасуна" - и вот настал тот самый день.

"Гранада" была бита абсолютно по делу. Да, у нее хватало своих шансов, но хозяева играли вспышками; "Осасуна" же давила постоянно, от начала и до конца. Отсюда и 7:2 по ударам в створ.

Еще до перерыва команды обменялись отмененными голами - у "Гранады" не туда залез Херман Санчес, у "Осасуны" - Будимир.

Справедливость же восторжествовала ближе к концу встречи - это Давид Гарсия, который до этого наглухо закрыл раззабивавшегося Молину, забил после углового.

4 - Osasuna have scored four of their last six goals in LaLiga with the head - only Barcelona have scored more headed goals (8) in the competition this season than the Navarre side (7). Controller. pic.twitter.com/C8W0iO4O8a — OptaJose (@OptaJose) January 23, 2022

Кике Гарсия добил хозяев в концовке после классного прохода и прострела Начо Видаля - 2:0. Эта победа подняла "Осасуну" на 9-е место с 31 очком; у "Гранады" 24 балла и не такая респектабельная 14-я позиция.

22-й тур. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Осасуна" - 0:2

Голы: Давид Гарсия, 64, Кике, 89

"Гранада": Масимиану - Виктор Диас (Кини, 71), Херман Санчес, Торренте, Эскудеро (Бакка, 81) - Колладо (Гоналон, 46), Милья, Монторо (Мачис, 71), Пуэртас - Молина, Суарес

"Осасуна": Эррера - Видаль, Давид Гарсия, Крус, Ману Санчес - Брашанац, Монкайола, Торро (Ойер, 87), Рубен Гарсия (Барха, 90+4) - Будимир (Кике, 75), Авила (Хави Мартинес, 75)

Предупреждения: Видаль, 26, Брашанац, 67

"Хетафе" явно самая прогрессирующая команда зимы в Примере. Из безнадежного аутсайдера синие под руководством Кике Санчеса Флореса превратились в коллектив, который даже на "Аноэте" не дрогнул.

Хотя первый тайм, конечно, был для "Хета" очень сложным. Оярсабаль и Субельдия были близки к тому, чтобы открыть счет. "Ла Реал" владел мячом под 70%, у гостей в атаке практически ничего не получалось.

Флоресу, однако, удалось стабилизировать команду в перерыве, и во втором тайме "Хетафе" задышалось легче. Или это "Сосьедад" ослабил хватку? Сложно сказать, но факт есть факт - Сория по-настоящему спас всего раз, вытащив удар с ближней штанги от Ле Норманна. "Хетафе" в ответ создал свой первый и последний голевой шанс - Оливера пробил, Ремиро спас.

????????Mathias Olivera en el valioso empate del Getafe ante La Real Sociedad:



- 1º en despejes(4)

- 1º en entradas(6)

- 1º en duelos terrestres ganados(11)

- 1º en duelos aéreos ganados(14)

- 1º en pases clave(2)

- 2º en faltas recibidas(4)

- Elegido jugador del partido



Partidazo. pic.twitter.com/n5dGHni2m3 — MeteGolEntra (@uruguay_fc) January 23, 2022

На том и порешили. "Ла Реал" остался на 5-й строчке с 34 баллами; от зоны ЛЧ - то есть, "Атлетико" - он отстает лишь на 2 очка. У "Хетафе" 22 балла, 16-я позиция и 4 балла перевеса над зоной вылета.

22-й тур. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Хетафе" - 0:0

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа, Субельдия (Элустондо, 62), Ле Норманн, Рико - Рафинья (Давид Сильва, 69), Гевара, Гуриди (Турьентес, 82) - Янузай (Порту, 69), Серлот (Исак, 62), Оярсабаль

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам, Митрович, Куэнка, Оливера - Аленья, Арамбарри, Максимович - Майораль (Мата, 77), Оскар (Поведа, 85)

Предупреждения: Субельдия, 51 - Куэнка, 90

Выдающуюся неделю выдал "Атлетик". После победы над "Атлетико" в полуфинале Суперкубка и триумфа над "Барсой" в Кубке короля, уставшая команда Марселино еще и взяла три очка на "Вальекасе", где ранее в этом сезоне не побеждал вообще никто!

Матч получился равным, с обоюдными шансами - в принципе, другого и не ожидалось. "Райо" больше владел мячом и нагнетал, но "Атлетик" опасно контратаковал и в одном из выпадов Нико Серрано удался потрясный удар с левой.

Начало второго тайма - бенефис басков, которые чудом не забили второй. У Сарраги был отменный шанс, но с центра штрафной пальнул выше.

29 - Rayo Vallecano have made 29 shots vs Athletic Club (0-1, three of them on target), their highest tally in #LaLiga since at least 2003/04 season alongside vs Celta de Vigo in November 2012 (3-2). Shooting#RayoAthletic pic.twitter.com/49SULHzcUY — OptaJose (@OptaJose) January 23, 2022

В ответ "Райо" пробивал уже по пустым воротам - это Альваро Гарсия убежал в контратаку, но Иньиго Мартинес вынес мяч с линии. Огонь!

По итогам этого пожара констатируем, что "Атлетик" подобрался к зоне ЛЧ на расстояние 5 очков, а еще догнал в таблице "Райо" - у обеих команд по 31 очку, они делят 8-9 строчки.

22-й тур. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Атлетик" - 0:1

Гол: Серрано, 30

"Райо Вальекано": Зидан - Балью, Савельич, Катена, Фран Гарсия - Сисс (Нтека, 76), Комесанья - Паласон (Бебе 86), Трехо (Унаи Лопес, 76), Альваро Гарсия - Фалькао (Гвардиола, 69)

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер, Саррага (Нико Уильямс, 75), Дани Гарсия, Серрано (Весга, 62) - Уильямс, Рауль Гарсия (Берчиче, 84)

Предупреждения: Унаи Лопес, 89 - Уильямс, 17, Саррага, 60, Дани Гарсия, 69, Симон, 82, Лекуэ, 86, Нико Уильямс, 88