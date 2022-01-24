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Вечер абсолютно не задался. Дом лидера Реала ограбили прямо во время матча с Эльче

Испания
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(1 голосов)

Возвращаешься травмированный к себе, а там…

Вечер абсолютно не задался. Дом лидера Реала ограбили прямо во время матча с Эльче

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема пострадал не только на поле в рамках матча чемпионата Испании против "Эльче". Дом форварда вновь был ограблен, воры ворвались во владения француза как раз во время поединка (2:2).

Важно, что Анчелотти заменил страйкера из-за травмы уже на 58-й минуте встречи. Ожидается, что нападающий пропустит несколько матчей, но к 1/8 финала ЛЧ против "ПСЖ" он точно будет готов.

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По информации портала 20minutes, грабители проникли в особняк Бензема через сад. К счастью, в тот момент в доме Карима, расположенном в элитном жилом комплексе в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, никого из его семьи не было.

В феврале 2019 года дом Бензема уже был обчищен, это произошло во время матча против "Барселоны" в полуфинале Кубка Испании на "Сантьяго Бернабеу" (0:3).

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В статье: Карим Бензема
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Источник:
20minutos.es

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Комментарии (8)
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Dr. House (Поділля)
24.01.2022 в 14:36
Дро, верни Бенземе три портсигара!!!! А Алень пусть замшевые куртки вернёт! Тоже три!!!!!
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Dr. House (Поділля)
24.01.2022 в 14:31
Точно Алєнь по наводці Барсодрочіуса
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Барселиниус (землянин)
24.01.2022 в 14:16
Наркоманы. У Бензема есть чем поживиться.
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Dr. House (Поділля)
24.01.2022 в 14:33
Уже поживился, Дронарик?
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0
avatar
Барселиниус (землянин)
24.01.2022 в 14:45
Ну ты Дохтур и дурик я тебе скажу.
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-1
Dr. House (Поділля)
24.01.2022 в 14:46
Дурик у тебя в трусах. Обрезанный))). Алень жаловался
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Барселиниус (землянин)
24.01.2022 в 14:49
Шо, с оленем спишь? Ну тогда ты вообще дурик в квадрате блъ.
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Dr. House (Поділля)
24.01.2022 в 14:57
Читай Мундо Депортиво. Алень там много про тебя нажаловался... Ты думаешь, чего он исчез? Вы с блохастым и алконавтом ему рога обламывали, шарлатанец его педофилировал, а Дядько так надменно трубку курил и всё время повторял: И я того же мнения
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