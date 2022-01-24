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Вечер абсолютно не задался. Дом лидера Реала ограбили прямо во время матча с Эльче
Возвращаешься травмированный к себе, а там…
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема пострадал не только на поле в рамках матча чемпионата Испании против "Эльче". Дом форварда вновь был ограблен, воры ворвались во владения француза как раз во время поединка (2:2).
Важно, что Анчелотти заменил страйкера из-за травмы уже на 58-й минуте встречи. Ожидается, что нападающий пропустит несколько матчей, но к 1/8 финала ЛЧ против "ПСЖ" он точно будет готов.
По информации портала 20minutes, грабители проникли в особняк Бензема через сад. К счастью, в тот момент в доме Карима, расположенном в элитном жилом комплексе в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, никого из его семьи не было.
В феврале 2019 года дом Бензема уже был обчищен, это произошло во время матча против "Барселоны" в полуфинале Кубка Испании на "Сантьяго Бернабеу" (0:3).
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