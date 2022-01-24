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Желудок уже успокоился? Дембеле приехал на тренировочную сессию Барселоны

Испания
(1 голосов)

Вчера из-за него он пропустил занятие

Желудок уже успокоился? Дембеле приехал на тренировочную сессию Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный, но жутко проблемный вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле прибыл на базу "сине-гранатовых". Напомним, вчера, 23 января, француз пропустил занятие первой команды Хави, сославшись на проблемы с желудком.

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Испанские СМИ сообщали, что руководство клуба не верит Дембеле и собирается наказать его за пропуск тренировочной сессии.

Усман близок к тому, чтобы покинуть раздевалку "сине-гранатовых". Тренер команды Хави Эрнандес решил отстранить французского исполнителя до тех пор, пока 24-летний футболист не примет решение касательно продления контракта с клубом. Директор "Барселоны" Матеу Алемани также заявлял, что клуб на него не рассчитывает.

В текущей кампании Усман сыграл 11 поединков за "Барселону" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Дембеле перешел в "Барселону" из "Боруссии Д" в 2017 году за 150 миллионов евро. Тем не менее, он не смог раскрыться в Каталонии из-за постоянных травм и не самого профессионального отношения к делу.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
24.01.2022 в 13:48
От засранець....
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