Атлетико хочет подписать защитника Лилля

"Атлетико" подпишет левого защитника "Лилля" Рейнилду Мандаву, пишет в своём "твиттере" известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, клубы уже согласовали трансфер, сегодня футболист из Мозамбика пройдёт медицинское обследование в Мадриде.

В нынешнем сезоне защитник провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах и забил 1 гол.