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Атлетико хочет подписать защитника Лилля

Испания
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Стороны уже согласовали условия контракта

Атлетико хочет подписать защитника Лилля

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Атлетико" подпишет левого защитника "Лилля" Рейнилду Мандаву, пишет в своём "твиттере" известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, клубы уже согласовали трансфер, сегодня футболист из Мозамбика пройдёт медицинское обследование в Мадриде.

В нынешнем сезоне защитник провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах и забил 1 гол.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лилль Мандава Рейнилду
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