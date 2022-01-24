Испания
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Атлетико хочет подписать защитника Лилля
Стороны уже согласовали условия контракта
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Атлетико" подпишет левого защитника "Лилля" Рейнилду Мандаву, пишет в своём "твиттере" известный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, клубы уже согласовали трансфер, сегодня футболист из Мозамбика пройдёт медицинское обследование в Мадриде.
В нынешнем сезоне защитник провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах и забил 1 гол.
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