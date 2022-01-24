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Реал недоволен судейством в Примере и хочет больше пенальти - Marca

Испания
(1 голосов)

Считают, что арбитры помогали Эльче

Реал недоволен судейством в Примере и хочет больше пенальти - Marca

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R.Hipolito/Europa Press

Новина українською

"Реал" дважды за неделю имел большие проблемы с "Эльче", и если в Кубке таки победил в дополнительное время (2:1), то в Примере еле ушел от поражения (2:2).

По информации Marca, в обеих неудачах боссы мадридцев винят судей. По их мнению, в Кубке они ошибочно зафиксировали фол у Крооса и удалили Марсело.

Касательно вчерашнего матча чемпионата, то Мадрид недоволен и тем, что отменили пенальти на Азаре, и неназначенным пенальти за игру рукой Верду под занавес игры, и всего лишь четырьмя добавленными минутами, хотя остановок в матче было много.

"Мы ничего не понимаем. Мы не будем об этом говорить публично лишь потому что у Мадрида нет права жаловаться", - утверждает источник в клубе.

Marca пишет, что по мнению "Реала", его соперникам не поставили уже восемь пенальти в текущем сезоне. Среди самых резонансных - фол Торро на Винисиусе в матче с "Осасуной" (0:0), стык Унаи Нуньеса и Бензема в Класико против "Атлетика" (1:2), рука Альбиоля в поединке с "Вильярреалом" (0:0).

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В статье: Реал (Мадрид) Эльче
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Источник:
Marca

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Комментарии (9)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.01.2022 в 20:02
Плачущие мадридасы вызывают не больше жалости, чем хромающий гусь. )))
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+1
-3
Dr. House (Поділля)
24.01.2022 в 20:00
Пенальти на Азаре не было, а вот за момент с рукой надо было пенальти ставить. Единственное оправдание для судьи в моменте с рукой, что было близкое расстояние, но рука была неестественно высоко поднятой, поэтому это точка.
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+2
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.01.2022 в 20:05
А естественно поднятая рука, это когда ты дрочиш?
Ответить
+1
-3
Dr. House (Поділля)
24.01.2022 в 20:07
Это когда ты, педофил шарлатанский, Барсодрочиусу фистинг делаешь
+2
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
24.01.2022 в 19:44
Нагадує ситуацію з Динамо в уінці 90-х - початку нульових))
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0
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.01.2022 в 19:42
Та ладно, всеравно будете чемпионами!
Ответить
0
-2
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NORDOS
24.01.2022 в 19:31
Повністю підтримую позицію клубу! Мене як фаната великого Реалу обурює таке суддівство, коли інший клуб, який зараз йде в середині таблиці, тягнуть кожного матчу вгору, навіть з алавесами неспроможними. для всіх клубів незалежно від статусу повинно бути однакове справедливе суддівство!
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+3
-3
Algrab (Костопiль)
24.01.2022 в 19:09
Налітай, барсонуті!!! І Оленя прихопіть...
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+4
-2
sasha_lv (Львів)
24.01.2022 в 19:16
Та ні,по пенальті спец Спокійно...
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+3
-2


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