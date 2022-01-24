Реал недоволен судейством в Примере и хочет больше пенальти - Marca

"Реал" дважды за неделю имел большие проблемы с "Эльче", и если в Кубке таки победил в дополнительное время (2:1), то в Примере еле ушел от поражения (2:2).

По информации Marca, в обеих неудачах боссы мадридцев винят судей. По их мнению, в Кубке они ошибочно зафиксировали фол у Крооса и удалили Марсело.

Касательно вчерашнего матча чемпионата, то Мадрид недоволен и тем, что отменили пенальти на Азаре, и неназначенным пенальти за игру рукой Верду под занавес игры, и всего лишь четырьмя добавленными минутами, хотя остановок в матче было много.

"Мы ничего не понимаем. Мы не будем об этом говорить публично лишь потому что у Мадрида нет права жаловаться", - утверждает источник в клубе.

Marca пишет, что по мнению "Реала", его соперникам не поставили уже восемь пенальти в текущем сезоне. Среди самых резонансных - фол Торро на Винисиусе в матче с "Осасуной" (0:0), стык Унаи Нуньеса и Бензема в Класико против "Атлетика" (1:2), рука Альбиоля в поединке с "Вильярреалом" (0:0).