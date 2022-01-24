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Тебас о ситуации Барсы с Дембеле: Не думаю что они совершают что-то противоправное
Клуб заявил игроку, что он должен уйти и больше не сыграет за клуб
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию вокруг вингера "Барселоны" Усманом Дембеле. "У "сине-гранатовых" хорошие юристы", – приводит его слова Diario Sport.
"Не думаю, что "Барселона" совершает какие-либо противоправные действия.
Мне нужно знать больше, но у "Барселоны" хорошие юристы. Не думаю, что дойдет до чего-то незаконного", – сказал Тебас.
Напомним, что игрок отказался идти на понижение зарплаты, ради продления контракта с клубом. Из-за этого "Барселона" решила отстранить игрока, пока он не определится со своим будущим.
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