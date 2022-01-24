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Тебас о ситуации Барсы с Дембеле: Не думаю что они совершают что-то противоправное

Испания
(1 голосов)

Клуб заявил игроку, что он должен уйти и больше не сыграет за клуб

Тебас о ситуации Барсы с Дембеле: Не думаю что они совершают что-то противоправное

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию вокруг вингера "Барселоны" Усманом Дембеле. "У "сине-гранатовых" хорошие юристы", – приводит его слова Diario Sport.

"Не думаю, что "Барселона" совершает какие-либо противоправные действия.

Мне нужно знать больше, но у "Барселоны" хорошие юристы. Не думаю, что дойдет до чего-то незаконного", – сказал Тебас.

Напомним, что игрок отказался идти на понижение зарплаты, ради продления контракта с клубом. Из-за этого "Барселона" решила отстранить игрока, пока он не определится со своим будущим.

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В статье: Барселона Хавьер Тебас Усман Дембеле
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Источник:
sport.es

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Комментарии (4)
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Savage0059 (Kyiv)
25.01.2022 в 00:00
Что-то слишком много Дембелей последнее время. Знатоки (мне неинтересна Ла Лига), он сто́ит того, или это тупо пиар?
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sasha_lv (Львів)
25.01.2022 в 00:03
Яка команда-таки і гравці...
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avatar
Барселиниус (землянин)
24.01.2022 в 23:08
Всё Усман, дембель! Валяйся на койке сколько хочешь, жри бургеры вдоволь, плюй в потолок..
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0
-1
sasha_lv (Львів)
24.01.2022 в 23:39
Шо,хєр обрізаний,завидуєш? Піди очко псевдоамериканцю-ред кету заліжи,легше стане,поц...
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