Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня отмечает День рождения главный тренер Барселоны Хави Эрнандес
Маленький каталонский волшебник и лучший друг Иньесты
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавьер Эрнандес Креус родился 25 января 1980-го в Террассе (Каталония). Сегодня ему исполняется 42 года.
Хави – экс-капитан "Барселоны", бывший капитан национальной сборной Испании. После завершения своей профессиональной карьеры в "Аль-Садде" был назначен главным тренером катарского клуба.
В составе первой команды "Барселоны" Хави выиграл 25 трофеев, включая 8 титулов чемпиона Испании, 3 Кубка Испании и 4 Лиги чемпионов. В стане "Красной Фурии" хавбек стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010).
6 ноября 2021 Хави официально стал тренером "Барселоны", подписав контракт до 2024 года.
Professor Xavi pic.twitter.com/NbCVP1teGK— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 24, 2022
Популярное сейчас
- Поворознюк - о представлении новичков: Сразу начинается - вы представили игрока в ресторане, что это за уровень
- Минимум 6 человек погибли в давке перед матчем Камерун – Коморы на Кубке Африки
- Агент Ракицкого: В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не Зенит
- Милан против Ювентуса и визит Ярмоленко в Манчестер. Какой футбол смотреть на выходных
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО