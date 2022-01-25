  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Сегодня отмечает День рождения главный тренер Барселоны Хави Эрнандес
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня отмечает День рождения главный тренер Барселоны Хави Эрнандес

Испания
(1 голосов)

Маленький каталонский волшебник и лучший друг Иньесты

Сегодня отмечает День рождения главный тренер Барселоны Хави Эрнандес

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавьер Эрнандес Креус родился 25 января 1980-го в Террассе (Каталония). Сегодня ему исполняется 42 года.

Хави – экс-капитан "Барселоны", бывший капитан национальной сборной Испании. После завершения своей профессиональной карьеры в "Аль-Садде" был назначен главным тренером катарского клуба.

Читайте также"У Барселоны есть еще два фронта для сражений: Примера и ЛЕ". Хави – о вылете каталонцев из Кубка

В составе первой команды "Барселоны" Хави выиграл 25 трофеев, включая 8 титулов чемпиона Испании, 3 Кубка Испании и 4 Лиги чемпионов. В стане "Красной Фурии" хавбек стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010).

6 ноября 2021 Хави официально стал тренером "Барселоны", подписав контракт до 2024 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хави Эрнандес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
metall5291 (Kharkiv)
25.01.2022 в 11:39
В качестве тренера только испортит свое резюме. Даже жаль.
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
25.01.2022 в 10:00
Родился в один день с Зебобом. И даже похож на него)))
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...