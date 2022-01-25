Не нужен Рангнику? Севилья арендует форварда Манчестер Юнайтед

Форвард сборной Франции и английского "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль присоединится к футболистам "Севильи". Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо – клубы полностью согласовали аренду футболиста.

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Сам 26-летний исполнитель согласился на переезд в Испанию, отмечается, что переход в стан "нервионцев" был для него приоритетом. По информации источника, зарплату вплоть до июня Антони будут платить испанские боссы.

Марсьяль вылетит в Испанию уже в ближайшие часы. Во всех турнирах за "МЮ" в текущем сезоне нападающий сыграл всего 11 матчей (4 в старте) и забил 1 гол.