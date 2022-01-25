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Не нужен Рангнику? Севилья арендует форварда Манчестер Юнайтед
Испанцы будут платить зарплату
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард сборной Франции и английского "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль присоединится к футболистам "Севильи". Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо – клубы полностью согласовали аренду футболиста.
Сам 26-летний исполнитель согласился на переезд в Испанию, отмечается, что переход в стан "нервионцев" был для него приоритетом. По информации источника, зарплату вплоть до июня Антони будут платить испанские боссы.
Марсьяль вылетит в Испанию уже в ближайшие часы. Во всех турнирах за "МЮ" в текущем сезоне нападающий сыграл всего 11 матчей (4 в старте) и забил 1 гол.
Anthony Martial from Manchester United to Sevilla, done deal and here we go! Agreement reached tonight between the two clubs. Player has accepted, Sevilla was his priority. ⚪️???? #Sevilla— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2022
Sevilla will cover his salary until June. Martial will fly to Spain in the next hours. #MUFC pic.twitter.com/a5U392Es3k
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