Не нужен Рангнику? Севилья арендует форварда Манчестер Юнайтед

Форвард сборной Франции и английского "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль присоединится к футболистам "Севильи". Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо – клубы полностью согласовали аренду футболиста.

Сам 26-летний исполнитель согласился на переезд в Испанию, отмечается, что переход в стан "нервионцев" был для него приоритетом. По информации источника, зарплату вплоть до июня Антони будут платить испанские боссы.

Марсьяль вылетит в Испанию уже в ближайшие часы. Во всех турнирах за "МЮ" в текущем сезоне нападающий сыграл всего 11 матчей (4 в старте) и забил 1 гол.

Anthony Martial from Manchester United to Sevilla, done deal and here we go! Agreement reached tonight between the two clubs. Player has accepted, Sevilla was his priority. ⚪️???? #Sevilla



Sevilla will cover his salary until June. Martial will fly to Spain in the next hours. #MUFC pic.twitter.com/a5U392Es3k