Талант Барселоны отказался от хирургического вмешательства. Клуб попытается его переубедить

Атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Ансу Фати отказался от операции. По информации испанских СМИ, 19-летний воспитанник клуба не желает допускать еще одно хирургическое вмешательство и на данный момент выбрал метод консервативного лечения.

Фати и его семья уже успели провести консультации с различными представителями "Барселоны", в том числе с главным тренером первой команды Хави Эрнандесом и врачом Рикардо Пруной. Хави и Пруна рекомендуют Ансу сделать операцию. Руководство клуба порекомендовало Ансу полететь в Финляндию к специалистам, ранее прооперировавшим Усмана Дембеле.

В том случае, если Фати ляжет под нож, то пропустит от 4 до 6 месяцев. Если Ансу все-таки настоит на своем, то не будет выходить на поле 2 месяца.