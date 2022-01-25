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Талант Барселоны отказался от хирургического вмешательства. Клуб попытается его переубедить

Испания
(1 голосов)

Оперировать или не оперировать – вот, в чем вопрос

Талант Барселоны отказался от хирургического вмешательства. Клуб попытается его переубедить

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Ансу Фати отказался от операции. По информации испанских СМИ, 19-летний воспитанник клуба не желает допускать еще одно хирургическое вмешательство и на данный момент выбрал метод консервативного лечения.

Фати и его семья уже успели провести консультации с различными представителями "Барселоны", в том числе с главным тренером первой команды Хави Эрнандесом и врачом Рикардо Пруной. Хави и Пруна рекомендуют Ансу сделать операцию. Руководство клуба порекомендовало Ансу полететь в Финляндию к специалистам, ранее прооперировавшим Усмана Дембеле.

В том случае, если Фати ляжет под нож, то пропустит от 4 до 6 месяцев. Если Ансу все-таки настоит на своем, то не будет выходить на поле 2 месяца.

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В статье: Барселона Ансу Фати
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Источник:
sport.es

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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.01.2022 в 15:25
Наверное зря, хуже не было бы. А теперь будет играть как Дембеле. по 18 минут за сезон.
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0
-2
prockop4uck (Киев)
25.01.2022 в 15:14
Хочет и дальше 10 минут бегать, полгода лечиться. Хитрый негр.
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0


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