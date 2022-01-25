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Талант Барселоны отказался от хирургического вмешательства. Клуб попытается его переубедить
Оперировать или не оперировать – вот, в чем вопрос
Getty Images / Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Ансу Фати отказался от операции. По информации испанских СМИ, 19-летний воспитанник клуба не желает допускать еще одно хирургическое вмешательство и на данный момент выбрал метод консервативного лечения.
Фати и его семья уже успели провести консультации с различными представителями "Барселоны", в том числе с главным тренером первой команды Хави Эрнандесом и врачом Рикардо Пруной. Хави и Пруна рекомендуют Ансу сделать операцию. Руководство клуба порекомендовало Ансу полететь в Финляндию к специалистам, ранее прооперировавшим Усмана Дембеле.
В том случае, если Фати ляжет под нож, то пропустит от 4 до 6 месяцев. Если Ансу все-таки настоит на своем, то не будет выходить на поле 2 месяца.
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