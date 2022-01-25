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Симеоне: Надеюсь, мой уход из Атлетико станет правильным решением для обеих сторон
Диего рассказал о возможном уходе из клуба
Главный тренер Диего Симеоне поразмышлял о возможном уходе из "Атлетико" в будущем.
"Однажды мне придется уйти. Все начинается и заканчивается. Надеюсь, все пройдет справедливо и будет правильным решением для обеих сторон.
Не думаю, что дополнительным давлением является тот факт, что я болею за клуб или люблю его.
Я знаю, что нужно побеждать, но я не беру во внимание эго. Я выбираю игроков, которые способны приносить пользу клубу и выполнять задачи", — приводит слова Симеоне Marca.
Действующий контракт аргентинского специалиста с мадридским клубом рассчитан до июня 2024 года.
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