  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Симеоне: Надеюсь, мой уход из Атлетико станет правильным решением для обеих сторон
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симеоне: Надеюсь, мой уход из Атлетико станет правильным решением для обеих сторон

Испания
(1 голосов)

Диего рассказал о возможном уходе из клуба

Симеоне: Надеюсь, мой уход из Атлетико станет правильным решением для обеих сторон

Новина українською

Главный тренер Диего Симеоне поразмышлял о возможном уходе из "Атлетико" в будущем.

"Однажды мне придется уйти. Все начинается и заканчивается. Надеюсь, все пройдет справедливо и будет правильным решением для обеих сторон.

Не думаю, что дополнительным давлением является тот факт, что я болею за клуб или люблю его.

Я знаю, что нужно побеждать, но я не беру во внимание эго. Я выбираю игроков, которые способны приносить пользу клубу и выполнять задачи", — приводит слова Симеоне Marca.

Действующий контракт аргентинского специалиста с мадридским клубом рассчитан до июня 2024 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...