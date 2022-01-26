Свободный агент едет в Каталонию. Барселона подпишет ведущего футболиста Милана

Руководство "Барселоны" собирается подписать контракт с полузащитником "Милана" Франком Кессье. Соглашение 25-летнего игрока с "россонери" истекает в конце текущего сезона, стороны не договорились о продлении.

Переговоры между боссами "сине-гранатовых" и представителями хавбека – на продвинутой стадии, хоть сделка еще и далеко от своего завершения; интерес других европейских топ-клубов к исполнителю не облегчает жизнь "Барселоне". В то же время сообщается, что в переходе Франка президенту каталонцев Жоану Лапорте может помочь Мино Райола. Известный агент принимал участие в переговорах по продлению контракту между футболистом и "Миланом".

В текущем сезоне Кессье сыграл 16 матчей в чемпионате Италии и забил 5 голов.