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Свободный агент едет в Каталонию. Барселона подпишет ведущего футболиста Милана

Испания
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Свободный агент едет в Каталонию. Барселона подпишет ведущего футболиста Милана

Getty Images / Global Images Ukraine

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Руководство "Барселоны" собирается подписать контракт с полузащитником "Милана" Франком Кессье. Соглашение 25-летнего игрока с "россонери" истекает в конце текущего сезона, стороны не договорились о продлении.

Переговоры между боссами "сине-гранатовых" и представителями хавбека – на продвинутой стадии, хоть сделка еще и далеко от своего завершения; интерес других европейских топ-клубов к исполнителю не облегчает жизнь "Барселоне". В то же время сообщается, что в переходе Франка президенту каталонцев Жоану Лапорте может помочь Мино Райола. Известный агент принимал участие в переговорах по продлению контракту между футболистом и "Миланом".

В текущем сезоне Кессье сыграл 16 матчей в чемпионате Италии и забил 5 голов.

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В статье: Барселона Милан Франк Кесси
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Источник:
ccma.cat

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