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Марсьяль: Я хотел перейти в Севилью из-за Мончи и Лопетеги

Испания
(1 голосов)

Антони покинул МЮ

Марсьяль: Я хотел перейти в Севилью из-за Мончи и Лопетеги

Новина українською

Форвард Антони Марсьяль прокомментировал свой переход в "Севилью".

Испанский клуб арендовал француза до конца сезона у "Манчестер Юнайтед".

"Я перешёл в "Севилью" на пять месяцев, до конца сезона, но никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Посмотрим.

Я хотел перейти в "Севилью" из-за Мончи и Лопетеги. Я здесь, чтобы играть и показывать, на что я способен", — приводит слова Марсьяля журналист Фабрицио Романо.

Напомним, интерес к Марсьялю проявляли "Барселона", "Атлетико" и "Ювентус".

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В статье: Севилья Антони Марсьяль
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zafo87
26.01.2022 в 17:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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