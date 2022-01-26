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Марсьяль: Я хотел перейти в Севилью из-за Мончи и Лопетеги
Антони покинул МЮ
Форвард Антони Марсьяль прокомментировал свой переход в "Севилью".
Испанский клуб арендовал француза до конца сезона у "Манчестер Юнайтед".
"Я перешёл в "Севилью" на пять месяцев, до конца сезона, но никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Посмотрим.
Я хотел перейти в "Севилью" из-за Мончи и Лопетеги. Я здесь, чтобы играть и показывать, на что я способен", — приводит слова Марсьяля журналист Фабрицио Романо.
Напомним, интерес к Марсьялю проявляли "Барселона", "Атлетико" и "Ювентус".
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