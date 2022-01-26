Марсьяль: Я хотел перейти в Севилью из-за Мончи и Лопетеги

Форвард Антони Марсьяль прокомментировал свой переход в "Севилью".

Испанский клуб арендовал француза до конца сезона у "Манчестер Юнайтед".

"Я перешёл в "Севилью" на пять месяцев, до конца сезона, но никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Посмотрим.

Я хотел перейти в "Севилью" из-за Мончи и Лопетеги. Я здесь, чтобы играть и показывать, на что я способен", — приводит слова Марсьяля журналист Фабрицио Романо.

Напомним, интерес к Марсьялю проявляли "Барселона", "Атлетико" и "Ювентус".