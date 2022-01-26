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Звонок спортивного директора ПСЖ Леонардо агенту Усмана Дембеле попал на камеры
Игрок с агентом дразнят "Барселону"?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо звонил Мусса Сиссоко, агенту полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле – это засняли на камеру журналисты El Chiringuito.
Агент футболиста сегодня прилетел в "Барселону". В аэропорту его встретили журналисты, которым удалось заснять входящий вызов на телефон Сиссоко: "Leonardo psg". Леонардо – спортивный директор "ПСЖ".
???? PRIMICIA #JUGONES ????— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 26, 2022
???? El AGENTE DE DEMBELÉ recibió la llamada de “LEONARDO PSG” nada más llegar a Barcelona. ¿Se va a París? pic.twitter.com/fJ7lZ2Sdqw
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" интересовался Усманом Дембеле.
Напомним, что El Chiringuito как первыми сообщили о возможном переходе Рамоса в Париж, так и регулярно форсируют слухи, касаемо трансферов в Испании.
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