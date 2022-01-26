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Звонок спортивного директора ПСЖ Леонардо агенту Усмана Дембеле попал на камеры

Испания
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Игрок с агентом дразнят "Барселону"?

Звонок спортивного директора ПСЖ Леонардо агенту Усмана Дембеле попал на камеры

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо звонил Мусса Сиссоко, агенту полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле – это засняли на камеру журналисты El Chiringuito.

Агент футболиста сегодня прилетел в "Барселону". В аэропорту его встретили журналисты, которым удалось заснять входящий вызов на телефон Сиссоко: "Leonardo psg". Леонардо – спортивный директор "ПСЖ".

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" интересовался Усманом Дембеле.

Напомним, что El Chiringuito как первыми сообщили о возможном переходе Рамоса в Париж, так и регулярно форсируют слухи, касаемо трансферов в Испании.

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В статье: Барселона Усман Дембеле ПСЖ
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