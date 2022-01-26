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Барселона хочет подписать правого защитника Боруссии Дортмунд
Бельгийца хотят сделать частью другой сделки
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Боруссии" Дортмунд Тома Менье может перейти в "Барселону", сообщает журналист Жерар Ромеро. Бельгиец должен войти в сделку по защитнику Сержиньо Десте.
???? DIRECTO @JijantesFC— Gerard Romero (@gerardromero) January 26, 2022
???? Se calienta el #Mercato en FCB
☎️ Opción de Menieur al Barça y Sergiño Dest podría entrar en la operación con el Dortmund
???? Falta definir condiciones cesiones, opciones de compra, intercambio…https://t.co/vrsj4XOUJL
Ранее сообщалось, что Барселона хочет подписать Сезара Аспиликуэту из "Челси". Испанец также выступает на позиции правого защитника.
В это сезоне Менье провел за "шмелей" 24 матча, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в 9 миллионов евро.
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