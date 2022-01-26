  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона хочет подписать правого защитника Боруссии Дортмунд
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона хочет подписать правого защитника Боруссии Дортмунд

Испания
(1 голосов)

Бельгийца хотят сделать частью другой сделки

Барселона хочет подписать правого защитника Боруссии Дортмунд

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Боруссии" Дортмунд Тома Менье может перейти в "Барселону", сообщает журналист Жерар Ромеро. Бельгиец должен войти в сделку по защитнику Сержиньо Десте.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет подписать Сезара Аспиликуэту из "Челси". Испанец также выступает на позиции правого защитника.

В это сезоне Менье провел за "шмелей" 24 матча, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в 9 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Барселона Томас Менье
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sasha_lv (Львів)
26.01.2022 в 22:57
Та ну,аналона тільки пєнсів ,вільнимі агентами підписує..
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...