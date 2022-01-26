  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави агенту Дембеле: Если он не продлит контракт, он больше не сыграет за Барселону
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави агенту Дембеле: Если он не продлит контракт, он больше не сыграет за Барселону

Испания
(1 голосов)

Состоялась встреча главного тренера с представителем игрока

Хави агенту Дембеле: Если он не продлит контракт, он больше не сыграет за Барселону

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Агент полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле Мусса Сиссоко встретился с главным тренером команды Хави Эрнандесом, сообщает Marca. Испанец ясно дал понять, что если игрок не продлит соглашение и не уйдет до 31 января, он не сыграет за клуб до окончания контракта.

Сообщается, что это была первая встреча Хави и Сиссоко. Агент Дембеле стремился до конца разъяснить отношение клуба к его клиенту перед закрытием трансферного окна.

Хави дал понять агенту, что клуб заинтересован в продлении контракта игроком, но после отклонения последнего предложения "Барселона" решила, что французу лучше уйти до 31 января.

На вопрос о том, что будет, если игрок не выполнит ни одно из условий Хави ответил: "Если он не примет один из этих двух вариантов, он больше не будет играть за "клуб".

Отмечается, что встреча прошла в добродушном ключе.

Ранее появилась информация, что Сиссоко звонил спортивный директор "ПСЖ" Леонардо, когда первый выходил из аэропорта в Барселоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави Мусса Сиссоко Усман Дембеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sasha_lv (Львів)
26.01.2022 в 22:54
Ха,ніггєру це тільки і треба.. грати за аналону,таке собі задоволення..
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...