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Хави агенту Дембеле: Если он не продлит контракт, он больше не сыграет за Барселону
Состоялась встреча главного тренера с представителем игрока
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Агент полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле Мусса Сиссоко встретился с главным тренером команды Хави Эрнандесом, сообщает Marca. Испанец ясно дал понять, что если игрок не продлит соглашение и не уйдет до 31 января, он не сыграет за клуб до окончания контракта.
Сообщается, что это была первая встреча Хави и Сиссоко. Агент Дембеле стремился до конца разъяснить отношение клуба к его клиенту перед закрытием трансферного окна.
Хави дал понять агенту, что клуб заинтересован в продлении контракта игроком, но после отклонения последнего предложения "Барселона" решила, что французу лучше уйти до 31 января.
На вопрос о том, что будет, если игрок не выполнит ни одно из условий Хави ответил: "Если он не примет один из этих двух вариантов, он больше не будет играть за "клуб".
Отмечается, что встреча прошла в добродушном ключе.
Ранее появилась информация, что Сиссоко звонил спортивный директор "ПСЖ" Леонардо, когда первый выходил из аэропорта в Барселоне.
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