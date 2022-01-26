Хави агенту Дембеле: Если он не продлит контракт, он больше не сыграет за Барселону

Агент полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле Мусса Сиссоко встретился с главным тренером команды Хави Эрнандесом, сообщает Marca. Испанец ясно дал понять, что если игрок не продлит соглашение и не уйдет до 31 января, он не сыграет за клуб до окончания контракта.

Сообщается, что это была первая встреча Хави и Сиссоко. Агент Дембеле стремился до конца разъяснить отношение клуба к его клиенту перед закрытием трансферного окна.

Хави дал понять агенту, что клуб заинтересован в продлении контракта игроком, но после отклонения последнего предложения "Барселона" решила, что французу лучше уйти до 31 января.

На вопрос о том, что будет, если игрок не выполнит ни одно из условий Хави ответил: "Если он не примет один из этих двух вариантов, он больше не будет играть за "клуб".

Отмечается, что встреча прошла в добродушном ключе.

Ранее появилась информация, что Сиссоко звонил спортивный директор "ПСЖ" Леонардо, когда первый выходил из аэропорта в Барселоне.