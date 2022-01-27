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По поводу проверки работы Бартомеу. Барселона обратилась в прокуратуру

Испания
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Скоро обо всем узнаем

По поводу проверки работы Бартомеу. Барселона обратилась в прокуратуру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Каталонская "Барселона" на своем сайте выступила с очередным заявлением по итогам заседания Совета директоров.

"Во вторник, 1 февраля, будут обнародованы результаты детального расследования и финансового аудита, которые были проведены с целью выявить возможные нарушения в управлении клубом во время каденции предыдущего президента. Все факты, которые мы узнали в ходе расследования, уже включены в отчет, документ был направлен в местную прокуратуру".

Напомним, в марте 2020-го Бартомеу был арестован после обысков в офисе "Барселоны" в связи с деятельностью каталонского клуба в социальных сетях. Его работа в клубе регулярно критиковалась как общественностью, так и другими функционерами.

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В статье: Барселона Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу
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Источник:
fcbarcelona.es

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