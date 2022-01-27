Адама Траоре отправится в аренду в Барселону

Нападающий "Вулверхэмптона" Адама Траоре перейдёт в "Барселону", сообщает спортивный журналист Жерар Ромеро в своём "твиттере". Каталонский клуб закрыл сделку по аренде 26-летнего футболиста до конца сезона на выгодных для себя условиях.

Трансфер продиктован в том числе ситуацией с Усманом Дембеле, который отстранён от матчей после того как не продлил контракт.

"Вулверхэмптон" в перспективе хочет получить за футболиста около € 22 млн. В сделку может войти полузащитник Франсиску Тринкан, который в настоящее время выступает за "Вулвз" на правах аренды.