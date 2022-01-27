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Адама Траоре отправится в аренду в Барселону

Испания
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Стороны согласовали условия контракта

Адама Траоре отправится в аренду в Барселону

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Вулверхэмптона" Адама Траоре перейдёт в "Барселону", сообщает спортивный журналист Жерар Ромеро в своём "твиттере". Каталонский клуб закрыл сделку по аренде 26-летнего футболиста до конца сезона на выгодных для себя условиях.

Трансфер продиктован в том числе ситуацией с Усманом Дембеле, который отстранён от матчей после того как не продлил контракт.

"Вулверхэмптон" в перспективе хочет получить за футболиста около € 22 млн. В сделку может войти полузащитник Франсиску Тринкан, который в настоящее время выступает за "Вулвз" на правах аренды.

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В статье: Барселона Вулверхэмптон Адама Траоре
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