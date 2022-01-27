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Фелипе сдал положительный тест на коронавирус, перед матчем с Барселоной

Испания
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Защитник пропустит предстоящий матч

Фелипе сдал положительный тест на коронавирус, перед матчем с Барселоной

Новина українською

Защитник "Атлетико" Фелипе сдал положительный тест на коронавирус, пишет пресс-служба мадридцев.

32-летний бразилец находится на самоизоляции.

В сезоне-2021/22 Фелипе провел 20 матчей за "Атлетико", на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Фелипе
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