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Фелипе сдал положительный тест на коронавирус, перед матчем с Барселоной
Защитник пропустит предстоящий матч
Защитник "Атлетико" Фелипе сдал положительный тест на коронавирус, пишет пресс-служба мадридцев.
32-летний бразилец находится на самоизоляции.
В сезоне-2021/22 Фелипе провел 20 матчей за "Атлетико", на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
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