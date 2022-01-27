Жоан Лапорта введет потолок зарплат для игроков, которые перейдут в Барселону после 30 июня

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта введет ограничения по зарплате в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.

По информации источника, Лапорта ограничит зарплаты игрокам, перешедшим в "Барселону" после 30 июня. Потолок зарплат установлен на уровне 10 миллионов евро в год. Игрок, который захочет перейти в каталонский клуб, должен согласиться на эти условия.

Отмечается, что на бонусы игроков данное ограничение не будет распространяться.