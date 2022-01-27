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Жоан Лапорта введет потолок зарплат для игроков, которые перейдут в Барселону после 30 июня
Футболистам придется согласится на 10 миллионов евро в год
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта введет ограничения по зарплате в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.
По информации источника, Лапорта ограничит зарплаты игрокам, перешедшим в "Барселону" после 30 июня. Потолок зарплат установлен на уровне 10 миллионов евро в год. Игрок, который захочет перейти в каталонский клуб, должен согласиться на эти условия.
Отмечается, что на бонусы игроков данное ограничение не будет распространяться.
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