Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселоне нужно будет продать игроков, чтобы зарегистрировать Морату
У команды очередные финансовые трудности
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората по-прежнему может перейти в "Барселону". Испанский клуб планирует арендовать футболиста, но столкнулся с трудностями. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".
29-летний Мората арендован "Ювентусом" у мадридского "Атлетико", но туринский клуб не будет активировать сумму выкупа в € 35 млн за испанского футболиста в конце нынешнего сезона.
Испанского форварда по-прежнему хочет арендовать "Барселона", но каталонцам придётся расстаться с игроками, чтобы заявить Морату.
В нынешнем сезоне Мората принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять голевых передач.
Популярное сейчас
- Украинский экс-игрок Юве: Итальянцы везде выбритые, перед зеркалом очередь. Прыщик для них – катастрофа
- Одним пасом решал исходы матчей. Сегодня Валентину Белькевичу могло исполниться 49 лет
- Рух представил защитника из Нидерландов, македонец для Ворсклы. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Примера. Реал - Эльче 2:2. Опять спаслись на последних минутах
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО