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Барселоне нужно будет продать игроков, чтобы зарегистрировать Морату

Испания
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У команды очередные финансовые трудности

Барселоне нужно будет продать игроков, чтобы зарегистрировать Морату

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората по-прежнему может перейти в "Барселону". Испанский клуб планирует арендовать футболиста, но столкнулся с трудностями. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

29-летний Мората арендован "Ювентусом" у мадридского "Атлетико", но туринский клуб не будет активировать сумму выкупа в € 35 млн за испанского футболиста в конце нынешнего сезона.

Испанского форварда по-прежнему хочет арендовать "Барселона", но каталонцам придётся расстаться с игроками, чтобы заявить Морату.

В нынешнем сезоне Мората принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Альваро Мората
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