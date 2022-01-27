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Барселона будет выплачивать всю зарплату Траоре
Вулверхэмптон не против продать форварда
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Нападающий "Вулверхэмптона" Адама Траоре близок к переходу в "Барселону". Каталонский клуб будет полностью выплачивать футболисту зарплату на период возможной аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".
По сведениям источника, "Вулверхэмптон" также хочет включить в сделку опцию о возможном выкупе 26-летнего футболиста.
Траоре — воспитанник "Барселоны". Нападающий находился в структуре клуба с 2004 по 2015 год, проведя за основную команду сине-гранатовых четыре матча и забив гол.
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