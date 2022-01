Атлетико купит у Валенсии ключевого игрока сборной Дании

Мадридский "Атлетико" завершил трансфер полузащитника "Валенсии" Даниэля Васса, сообщает Фабрицио Романо. Трансфер обойдется "матрасникам" в 2.5 миллиона евро.

Daniel Wass will be in Madrid today in order to undergo his medical and sign as new Atletico Madrid player. Contract until June 2023, fee agreed between clubs around €2.5m ????⚪️???? #Atleti



